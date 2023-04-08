Пенсионный фонд в Ставрополе судится с концертным бюро из-за 500 рублей

Подробности тяжбы пока неизвестны Фото: Евгения ГУСЕВА

Арбитражный суд Ставрополья принял на рассмотрение иск отделения Фонда пенсионного и социального страхования в Ставропольском крае. У госучреждения появились претензии к местному «Независимому гастрольному агентству», следует из открытых данных.

Ставропольские Пенсионный фонд России хочет через суд взыскать с концертного агентства штраф в 500 рублей. Как фирма заработала такое скромное наказание и почему ПФР решает этот вопрос через суд – неизвестно. Иск приняли к производству, его рассмотрят в упрощенном порядке.

Что известно о «Независимом гастрольном агентстве»

Ранее «Независимое гастрольное агентство» судилось с музыкальным лейблом «Black Star». В 2018 году стороны договорились организовать концерт Егора Крида в Ставрополе. За выступление своей звезды лейбл попросил 1,1 млн рублей. Вдобавок агентство должно было выполнить райдер, привести команду артиста в Ставрополь и арендовать площадку.

Егор Крид Фото: Борис КУДРЯВОВ

В октябре 2019 года концерт временно отменили из-за трагедии в колледже Керчи. Выступление решили перенести на удобную дату, причем «Black Star» компенсировал 400 тысяч рублей за форс-мажор. Мероприятие состоялось, но концертное агентство посчитало, что убытки от переноса оказались в 2,5 раза больше, чем было выплачено – они оценили их в 970 тысяч рублей.

– В обоснование доводов жалобы заявитель ссылается на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, а также на нарушение и неправильное применение норм материального и процессуального права, – сказано в документе.

Арбитражный суд Москвы и две следующие инстанции встали на сторону «Black Star». При этом истец не являлся на заседания.