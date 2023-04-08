В Дагестане дети 17-летнего отца сломали вещи, украденные им по пьяни

Ущерб превышает 20 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дагестане изучают курьезное дело 17-летнего подростка из Махачкалы, дети которого сломали краденную технику. Подробности истории рассказывает пресс-служба республиканского управления МВД России.

Подросток бесцельно бродил по Махачкале, захаживал в разные магазины и просто убивал время. Как парень признался в отделе полиции, он был немного пьян. Под конец своей прогулки махачкалинец зашел в детский бутик и заприметил там часы и две пары беспроводных наушников.

Денег у подростка не было, а увиденная техника оказалась настолько желанной, что потенциальный покупатель решил все украсть. Когда продавец отвлекся на честных клиентов, злоумышленник забрал товары и скрылся.

Правда, тинейджер не учел, что его преступление зафиксировали камеры. Уже вечером к нему пришли полицейские, которые хотели было пожаловаться на проступок подростка его родителям. А оказалось, что сам несовершеннолетний – уже дважды родитель.

Историю можно было бы забыть, если бы юный отец просто отдал товары и извинился. Но все вещи были уничтожены детьми подозреваемого. Как подросток рассказал на допросе, дома он отдал украденное детишкам и уснул, а когда открыл глаза – от электроники и мокрого места не осталось.

– Общая сумма похищенного – 25 000 рублей. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, – сообщает пресс-служба УМВД по Дагестану.