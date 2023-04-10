Отец с сыном из Осетии встретились на СВО: бойцы не смогли сдержать эмоций

Фрагмент видео

В зоне спецоперации на Украине сняли трогательное видео. Отец и сын из Северной Осетии пошли защищать Родину как добровольцы и попали в разные подразделения. Спустя долгое время они наконец-то встретились. Молодой парень не смог сдержать своих эмоций, побежал к отцу и крепко обнял его. А папа заботливо гладил сына.

На фоне специальной военной операции отцы и дети проявляют особенную нежность во взаимоотношениях. В январе 2023 года появилось видео, на котором 50-летний грузоперевозчик Владимир преодолел сотни километров, чтобы увидеть мобилизованного сына. Ради своего ребенка, отдающего долг Родине, мужчина стал активистом, собирает помощь нашим бойцам и привозит именные посылки солдатам.

– Опасно. Дорога очень тяжелая, повсюду много взорванных мостов. Почти тысячу километров двигались объездами. Временами слышали обстрелы. Нет времени на отдых. Но на нас лежит большая ответственность. За спиной 10 тонн гуманитарки: теплые вещи, продукты, медикаменты, рации, квадрокоптеры, – рассказывал «Комсомолке» Владимир.

А в Дагестане запечатлели встречу бойца с дочкой в школе. При этом девочка даже не знала, что ее папа дома. Когда в класс постучал мужчина в форме, школьница узнала родного человека, вскочила и побежала. Одноклассники были изумлены, а учительница расплакалась.

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