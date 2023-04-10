«Мало берут и долго отдают»: регионы СКФО стали аутсайдерами по доле просроченных кредитов

Регионы СКФО стали аутсайдерами по доле просроченных кредитов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Регионы СКФО стали аутсайдерами по доле просроченных задолженностей по кредитам. Здесь больше всего граждан берут деньги в долг, но решают не отдавать их обратно. Информацию предоставили в Центральном Банке России. Данные актуальны на 1 марта 2023 года.

Например, самым «не платящим» регионом стала Ингушетия – 10,16% задолженности. При этом там самая низкая сумма кредитов в России – всего 42 тысячи рублей на численность экономически активного населения. Это 85 место из 85 регионов – самая большая доля долгов в России.

На втором месте по количеству неплательщикам стала республика Северная Осетия – Алания – 7,84% задолженности у населения. При этом задолженность по кредитам составила 265 тысяч рублей на численность экономически активного населения. Это 84 место.

Карачаево-Черкесская республика заняла не совсем гордое третье место – 6,87% долгов у граждан. В среднем жители берут кредит в 255 тысяч рублей. Это 83 место. Далее идет Чеченская республика – 6,53% доли просроченной задолженности. При этом граждане берут 87 тысяч рублей на экономически активного человека. Республика заняла 82 место.

После республики Адыгея с долгом в 6,46% идет Ставропольский край. У региона доля задолженности по кредитам составляет 5,73%, а в среднем жители берут 277 тысяч рублей. Ставрополье заняло 80 место по доле долгов.

Кабардино-Балкарская республика заняла 77 место по количеству долгов. Доля задолженности составила 5,58%. При этом граждане берут в среднем 165 тысяч рублей.

Самым «платящим» регионом – почти лучиком света – стала республика Дагестан. Доля задолженности у населения составила 5,16% – это 71 место. Причем жители берут в среднем 91 тысячу рублей.