Напрасно разбитые машины и сердца: замужняя дагестанка стравила трех любовников и попала в криминальную сводку

Машины соперников "растоптал" ревнивец. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Любовная история с закрученным сюжетом и неожиданным финалом разыгралась в солнечном Дагестане. Жительнице Кизляра почти удалось собрать целый мужской гарем, но все закончилось разбитыми сердцами и уголовным разбирательством.

Знаки внимания местной красавице стали оказывать сразу трое мужчин. Один из них решил действовать. Настойчивый джигит вызвал двух других ухажеров своей возлюбленной на серьезный разговор. Беседа не задалась, прийти к компромиссу мужчины так и не смогли.

Потерпевшие обратились в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тогда ревнивец попытался нейтрализовать соперников силой. Правда, в драку лезть не стал, а по полной отыгрался на их машинах – разбил лобовые стекла, нанеся противникам ощутимый материальный ущерб.

Потерпевшие обратились в полицию с заявлением. Теперь джигиту предстоит по закону ответить за свои противоправные действия. Причем старания его оказались напрасными, а сердце разбитым. Выяснилось, что красавица из Кизляра, за внимание которой он так отчаянно боролся, уже давно замужем. Впрочем, неизвестно, удастся ли чаровнице сохранить брак после провальной попытки собрать мужской гарем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Хасавюрте камера наблюдения сняла зверское убийство девушки

По предварительной информации, парень закидал несчастную камнями из ревности (подробнее).

Дело против забившего девушку камнем ревнивца возбудили в Дагестане

25-летний житель Хасавюрта зверски убил свою невесту (подробнее).