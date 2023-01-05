По Ставрополью ударят рождественские морозы

На Ставрополье придет настоящая зима. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье надвигается зимняя непогода. Синоптики прогнозируют рождественские морозы и снегопад. Существенное похолодание ожидается к концу длинных выходных.

При этом минусовые отметки термометры зафиксируют уже предстоящей ночью. В ночь с 5 на 6 января в крае ожидается до -3 мороза, а в краевой столице до 1 градуса ниже нуля. Тем временем днем 6 января воздух на Ставрополье прогреется до 11 градусов тепла. В краевой столице в дневное время суток ожидается до 9 тепла. По-весеннему теплую погоду омрачит сильный западный ветер и дождь. Порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. А к ночи погода и вовсе испортится.

По-настоящему зимняя погода ожидается в краевом центре. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Первые серьезные морозы в наступившем 2023 году, по предварительным прогнозам, ударят 7 января. Так, днем 7 января в Ставрополе температура воздуха составит 3 градуса ниже нуля, а к ночи столбики термометров опустятся до отметки в -13 градусов. В течение суток возможен снег.

Фото: stavpogoda.ru

В последний день новогодних каникул днем также будет морозно – до 7 градусов ниже нуля. В ночное время похолодает до -10.

Морозные дни ожидают ставропольцев и в начале первой в году трудовой недели: днем до -5, ночью до 10 мороза.

Ранее «КП-Ставрополь» сообщала, что движение на дорогах Ставропольского края парализовал туман.