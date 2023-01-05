Самолет рейсом «Москва – Грозный» экстренно сел в Астрахани

Больной пассажир стал причиной воздушного инцидента. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Воздушный инцидент произошел на борту самолета авиакомпании «UTair» рано утром в четверг 5 января. Самолет, летевший из Москвы в Грозный, экстренно сел на аэродроме в Астрахани.

Причиной незапланированного приземления стал больной пассажир на борту самолета.

Как стало известно «КП-Северный Кавказ», командир воздушного судна доложил о внештатной ситуации на борту в 3.10 утра. Пилот запросил посадку в Астрахани из-за внезапно почувствовавшего сильное недомогание пассажира. Больного пассажира передали в руки врачей.

Согласно данным табло рейсов, самолет из Москвы приземлился в международном аэропорту Грозный в 04.25 утра.

Ранее «Комсомолка» сообщала о потерявшем сознании пассажире на борту самолета, выполняющего рейс из Еревана в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в Махачкале.

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