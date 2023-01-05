Требовали 20 миллионов: россиянина похитили ради выкупа в канун Нового года

Дело о похищении и вымогательстве расследует СКР по РД. Фото: Олег ЗОЛОТО

В канун Нового года в Дагестане банда неизвестных похитила местного 40-летнего бизнесмена. Преступление было заранее спланировано и четко продумано. Предпринимателя схватили за четыре часа до наступления Нового года. В обмен на свободу с него потребовали солидную сумму – 20 миллионов рублей.

О планах вымогателей сорвать большой куш узнали сотрудники правоохранительных органов. Вскоре полицейские установили организатора. Им оказался 47-летний житель Махачкалы. К делу подключились сотрудники республиканского управления ФСБ.

Спецоперация по освобождению бизнесмена и задержанию бандитов проводилась буквально под бой курантов. Силовикам удалось взять шесть участников банды, которые планировали совершить на территории республики еще ряд подобных преступлений.

- Задержано 6 злоумышленников, подозреваемых в похищении человека с целью выкупа в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Материалы переданы в республиканское управление СКР. Возбуждено уголовное дело по статьям: «Похищение человека, совершенное организованной группой» и «Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере».

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