Ущерб на миллионы: осужденному экс-депутату Думы Ставрополья вменяют 12 преступлений

Владимир Дорошенко. Фото: Краевая Дума

Стало известно точное количество эпизодов, которые инкриминируют бывшему депутату Думы Ставрополья Владимир Дорошенко. Согласно информации, опубликованной объединенной пресс-службой судов края, фермера обвиняют в шести эпизодов мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159) и в шести эпизодах отмывании средств (пункт «б» части 4 статьи 174.1).

Еще до того, как стать самым молодым в Думе депутатом, Дорошенко был председателем СППК «Новокавказский». В июле 2018 года он попросил у регионального министерства сельского хозяйства субсидию, которую разыгрывали как конкурс между предприятиями. Но в заявку на грант Дорошенко указал завышенную сумму – более 57 млн рублей. Хотя оборудование, которое по бумагам хотели купить, стоило не более 26 млн рублей. Кроме того, в заявке председатель СППК указал неправдивые сведения о том, что у него есть 40% от стоимости техники, рассказывали в пресс-службе СУ СКР по Ставрополью.

Через полтора года, в период с октября 2019 по октябрь 2020 года, две аффилированные фирмы Дорошенко – СППК «Круглолесский» и ООО «Промснаб» – отправили в минсельхоз Ставрополья заявки на покупку оборудования для производства сыра и переработки сельхозпродукции. На эти нужды фермер получил более 34,2 млн рублей.

Через другие подконтрольные фирмы средства были легализованы. Следствие сообщало о 63 «отмытых» миллионов.

Владимир Дорошенко. Фото: Краевая Дума

– В качестве обеспечительной меры на имущество мужчины наложен арест на сумму более 65 млн рублей, – сообщала пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Ранее Дорошенко был осужден за покушение на дачу взятки. Фермер хотел прекратить доследственную проверку, потому пытался дать сотруднику ФСБ взятку в миллион рублей. Дорошенко приговорили к семи годам в колонии строгого режима и штрафу в два миллиона рублей.