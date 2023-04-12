На Ставрополье число безработных за год сократилось вдвое

Ситуация на рынке труда Ставрополья стабилизировалась Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уровень безработицы в стране с начала 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,5%. Об этом стало известно из доклада Росстата, опубликованного в марте текущего года. Стабилизировалась ситуация и на рынке труда Ставрополья, в том числе благодаря программам государственной поддержки занятости.

Так, на территории региона успешно реализуется госпрограмма Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения», включающая в себя целый комплекс мероприятий: трудоустройство, организацию оплачиваемых общественных и временных работ, профессиональное обучение и дополнительное профобразование, выдачу финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности и грантов для оборудования специальных рабочих мест для инвалидов, возмещение расходов работодателям на организацию стажировки для инвалидов и выпускников образовательных организаций, оказание услуг по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке и другие мероприятия активной политики. На их реализацию в прошлом году из краевого бюджета было направлено 46,9 млн. рублей. Пособие по безработице в течение года получали 32,2 тыс. безработных. На эти цели из средств федерального бюджета было потрачено 685,0 млн рублей.

Две вакансии на одного безработного

Благодаря реализации регпрограммы, безработица в Ставропольском крае уверенно пошла на спад. Ситуация на краевом рынке труда в 2022 году была стабильной, а число зарегистрированных безработных сократилось вдвое.

По данным министерства труда и социальной защиты населения СК, численность безработных граждан, состоящих на учете в государственных учреждениях занятости населения региона по состоянию на конец 2022 года составила 8,3 тыс. человек, что на 4,3 тыс. человек меньше показателя 2021 года.

В ведомстве отмечают, что в прошлом году в региональный банк данных от 6,2 тыс. работодателей Ставрополья поступило 154,5 тыс. вакансий, из которых 106,1 тыс. – предложения для рабочих, 48,4 тыс. – вакансии для служащих. К концу года число вакансий в крае составило 25,8 тыс. На одного безработного в течение года в среднем приходилось более двух вакансий. В общей сложности за год в службы занятости края обратились 43,2 тыс. местных жителей, находящихся в поиске работы, более 25 тыс.из них удалось трудоустроить.

- Уровень трудоустройства граждан составил 58,0% и увеличился по сравнению с прошлым годом на 11,3%, - пояснили в краевом министерстве труда и социальной защиты населения.

Важна поддержка и мотивация

В Ставропольском крае оказывается максимальная поддержка людям, находящимся в поисках работы. Одна из форм – организация временных и общественных работ. Для безработных и ищущих работу граждан такой вид деятельности - это не только способ поддержать свою семью материально в период возникших трудностей, но и возможность не утратить социальную активность, уверенность в собственных силах.

По данным регионального минтруда, в прошлом году в общественных и временных работах приняли участие более 10 тыс. жителей Ставрополья, испытывающих трудности с поиском постоянного места работы.

Основными видами общественных работ стала деятельность по подготовке к отопительному сезону, благоустройству населенных пунктов, мелкому ремонту и уборке зданий и сооружений, уходу за животными, погрузке-разгрузке, а также помощь в оказании социальных услуг населению.

Во временных работах приняли участие 8,6 тыс. человек, большая часть из них (8,4 тыс.) – молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет.

- Особое внимание уделяется трудоустройству подростков, находящихся в сложной жизненной ситуации, - отмечают специалисты. – Доля таких ребят составляет 71% от общего количества трудоустроенных подростков.

В Ставропольском крае оказывается максимальная поддержка людям, находящимся в поисках работы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Консультации и обучение

Специалисты служб занятости поддерживают безработных и консультациями, например, тех, кто давно задумывался о своем деле. В 2022 году данной услугой воспользовался 401 человек, и 89 из них смогли открыть собственный бизнес, получив по 75,2 тыс. рублей единовременной финансовой помощи.

В Ставропольском крае проживает немало граждан, которым особенно не просто найти подходящую работу. К таким категориям относятся инвалиды, выпускники школ и молодые люди, не имеющие профессии, трудового стажа и опыта, женщины с маленькими детьми, пожилые люди и другие. Существенной поддержкой для этих граждан является профессиональное обучение. Ставропольцам доступны самые разнообразные образовательные услуги – от повышения квалификации до полноценного обучения и получения новой специальности. При этом перечень приоритетных направлений обучения корректируется и формируется с учетом изменений на региональном рынке труда.

- В целях повышения конкурентоспособности и профессиональной мобильности по различным программам в 2022 году к профессиональному обучению приступили 1 402 безработных гражданина, - сообщили в ведомстве. - Обучение безработных осуществлялось по 78 востребованным на рынке труда Ставропольского края специальностям.

Самыми популярными профессиями стали: специалист по закупкам, графический дизайнер, бухгалтер, психолог, кондитер, юрист, менеджер по персоналу, логопед, слесарь по ремонту автомобиля и системный администратор.

Кроме того, безработным гражданам оказано 48,4 тыс. государственных услуг по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке.

ВАЖНО!

Помощь самым незащищенным

С трудностями в поиске работы чаще других сталкиваются инвалиды. Для трудоустройства этой категории граждан в крае реализуется целый комплекс дополнительных мер, в числе которых и финансовая поддержка работодателей, и создание дополнительных рабочих мест в госучреждениях региона, а также выделение грантов работодателям для создания специально оборудованных рабочих мест и так далее.

- Реализованы меры, направленные на удовлетворение потребностей инвалидов в трудоустройстве, в том числе на оснащенные рабочие места работодателями Ставропольского края, в освоении доступного маршрута передвижения до места работы, адаптации на рабочем месте с помощью наставников при организации стажировок, а также на повышение уровня их трудовой занятости, - поясняют в ведомстве.

В прошлом году через службы занятости края были трудоустроены 776 инвалидов. Это без малого 52% от общего числа обратившихся за содействием в поиске работы.

В рамках подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения» краевой госпрограммы «Развитие сферы труда и занятости населения» для инвалидов создаются оснащенные рабочие места, проводятся стажировки и занятия, оказывается всесторонняя поддержка и помощь в социальной адаптации.

В 2022 году 46 работодателей Ставропольского края оборудовали для инвалидов 50 рабочих мест. К стажировкам приступили 37 инвалидов.

КСТАТИ

В Ставропольском крае работодателям, принявшим на работу инвалида, компенсируются расходы на оплату труда как стажера (минимальный размер оплаты труда), так и наставника (1/2 минимального размера оплаты труда). Средства на эти цели выделяются из краевого бюджета.