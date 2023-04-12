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Общество12 апреля 2023 11:00

На Ставрополье число безработных за год сократилось вдвое

Меры поддержки краевого рынка труда доказывают свою эффективность
Елена БЕРГ
Елена БЕРГ
Ситуация на рынке труда Ставрополья стабилизировалась

Ситуация на рынке труда Ставрополья стабилизировалась

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уровень безработицы в стране с начала 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,5%. Об этом стало известно из доклада Росстата, опубликованного в марте текущего года. Стабилизировалась ситуация и на рынке труда Ставрополья, в том числе благодаря программам государственной поддержки занятости.

Так, на территории региона успешно реализуется госпрограмма Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения», включающая в себя целый комплекс мероприятий: трудоустройство, организацию оплачиваемых общественных и временных работ, профессиональное обучение и дополнительное профобразование, выдачу финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности и грантов для оборудования специальных рабочих мест для инвалидов, возмещение расходов работодателям на организацию стажировки для инвалидов и выпускников образовательных организаций, оказание услуг по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке и другие мероприятия активной политики. На их реализацию в прошлом году из краевого бюджета было направлено 46,9 млн. рублей. Пособие по безработице в течение года получали 32,2 тыс. безработных. На эти цели из средств федерального бюджета было потрачено 685,0 млн рублей.

Две вакансии на одного безработного

Благодаря реализации регпрограммы, безработица в Ставропольском крае уверенно пошла на спад. Ситуация на краевом рынке труда в 2022 году была стабильной, а число зарегистрированных безработных сократилось вдвое.

По данным министерства труда и социальной защиты населения СК, численность безработных граждан, состоящих на учете в государственных учреждениях занятости населения региона по состоянию на конец 2022 года составила 8,3 тыс. человек, что на 4,3 тыс. человек меньше показателя 2021 года.

В ведомстве отмечают, что в прошлом году в региональный банк данных от 6,2 тыс. работодателей Ставрополья поступило 154,5 тыс. вакансий, из которых 106,1 тыс. – предложения для рабочих, 48,4 тыс. – вакансии для служащих. К концу года число вакансий в крае составило 25,8 тыс. На одного безработного в течение года в среднем приходилось более двух вакансий. В общей сложности за год в службы занятости края обратились 43,2 тыс. местных жителей, находящихся в поиске работы, более 25 тыс.из них удалось трудоустроить.

- Уровень трудоустройства граждан составил 58,0% и увеличился по сравнению с прошлым годом на 11,3%, - пояснили в краевом министерстве труда и социальной защиты населения.

Важна поддержка и мотивация

В Ставропольском крае оказывается максимальная поддержка людям, находящимся в поисках работы. Одна из форм – организация временных и общественных работ. Для безработных и ищущих работу граждан такой вид деятельности - это не только способ поддержать свою семью материально в период возникших трудностей, но и возможность не утратить социальную активность, уверенность в собственных силах.

По данным регионального минтруда, в прошлом году в общественных и временных работах приняли участие более 10 тыс. жителей Ставрополья, испытывающих трудности с поиском постоянного места работы.

Основными видами общественных работ стала деятельность по подготовке к отопительному сезону, благоустройству населенных пунктов, мелкому ремонту и уборке зданий и сооружений, уходу за животными, погрузке-разгрузке, а также помощь в оказании социальных услуг населению.

Во временных работах приняли участие 8,6 тыс. человек, большая часть из них (8,4 тыс.) – молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет.

- Особое внимание уделяется трудоустройству подростков, находящихся в сложной жизненной ситуации, - отмечают специалисты. – Доля таких ребят составляет 71% от общего количества трудоустроенных подростков.

В Ставропольском крае оказывается максимальная поддержка людям, находящимся в поисках работы

В Ставропольском крае оказывается максимальная поддержка людям, находящимся в поисках работы

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Консультации и обучение

Специалисты служб занятости поддерживают безработных и консультациями, например, тех, кто давно задумывался о своем деле. В 2022 году данной услугой воспользовался 401 человек, и 89 из них смогли открыть собственный бизнес, получив по 75,2 тыс. рублей единовременной финансовой помощи.

В Ставропольском крае проживает немало граждан, которым особенно не просто найти подходящую работу. К таким категориям относятся инвалиды, выпускники школ и молодые люди, не имеющие профессии, трудового стажа и опыта, женщины с маленькими детьми, пожилые люди и другие. Существенной поддержкой для этих граждан является профессиональное обучение. Ставропольцам доступны самые разнообразные образовательные услуги – от повышения квалификации до полноценного обучения и получения новой специальности. При этом перечень приоритетных направлений обучения корректируется и формируется с учетом изменений на региональном рынке труда.

- В целях повышения конкурентоспособности и профессиональной мобильности по различным программам в 2022 году к профессиональному обучению приступили 1 402 безработных гражданина, - сообщили в ведомстве. - Обучение безработных осуществлялось по 78 востребованным на рынке труда Ставропольского края специальностям.

Самыми популярными профессиями стали: специалист по закупкам, графический дизайнер, бухгалтер, психолог, кондитер, юрист, менеджер по персоналу, логопед, слесарь по ремонту автомобиля и системный администратор.

Кроме того, безработным гражданам оказано 48,4 тыс. государственных услуг по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке.

ВАЖНО!

Помощь самым незащищенным

С трудностями в поиске работы чаще других сталкиваются инвалиды. Для трудоустройства этой категории граждан в крае реализуется целый комплекс дополнительных мер, в числе которых и финансовая поддержка работодателей, и создание дополнительных рабочих мест в госучреждениях региона, а также выделение грантов работодателям для создания специально оборудованных рабочих мест и так далее.

- Реализованы меры, направленные на удовлетворение потребностей инвалидов в трудоустройстве, в том числе на оснащенные рабочие места работодателями Ставропольского края, в освоении доступного маршрута передвижения до места работы, адаптации на рабочем месте с помощью наставников при организации стажировок, а также на повышение уровня их трудовой занятости, - поясняют в ведомстве.

В прошлом году через службы занятости края были трудоустроены 776 инвалидов. Это без малого 52% от общего числа обратившихся за содействием в поиске работы.

В рамках подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения» краевой госпрограммы «Развитие сферы труда и занятости населения» для инвалидов создаются оснащенные рабочие места, проводятся стажировки и занятия, оказывается всесторонняя поддержка и помощь в социальной адаптации.

В 2022 году 46 работодателей Ставропольского края оборудовали для инвалидов 50 рабочих мест. К стажировкам приступили 37 инвалидов.

КСТАТИ

В Ставропольском крае работодателям, принявшим на работу инвалида, компенсируются расходы на оплату труда как стажера (минимальный размер оплаты труда), так и наставника (1/2 минимального размера оплаты труда). Средства на эти цели выделяются из краевого бюджета.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ