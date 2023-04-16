Действовал молниеносно: школьник вынес 93-летнюю соседку из горящего дома в Дагестане

Из горящего дома вынес старушку школьник-сосед. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из пылающего дома вынес 93-летнюю старушку девятиклассник Рамазан Багиров в Дагестане. О героическом поступке школьника сообщили в администрации Магарамкентского района республики.

В тот день ученик Приморской школы только вернулся, как у соседей загорелся дом. О пожаре мальчику рассказала сестра. Рамазан тут же бросился к соседям. На тот момент у пылающего дома уже собралась толпа людей.

Мальчик вспомнил, что в доме живет пожилая женщина. Стал спрашивать, видел ли кто бабушку Мину. И, когда понял, что старушка все еще может находиться в доме, стал действовать молниеносно. Входная дверь полыхала, и Рамазан влез в дом через окно. Бабушка оказалась в комнате и, вероятнее всего, не понимала, что находится в опасности.

- Старая женщина, которая на тот момент находилась в задымленной комнате, была в полусознании. Передав ее через окно, мальчик вновь побежал внутрь дома за костылями бабушки, - рассказывают в администрации.

К тому моменту приехали врачи скорой помощи и пожарные спасатели.

Рамазан Багиров. Фото: администрация Магарамкентского района республики Дагестан.

- Если бы наш герой прибежал бы к дому на несколько минут позже, или действовал бы иначе, то вероятно хозяйке дома было бы уже не помочь. Благодаря своевременным правильным и решительным действиям мальчик спас человека из горящего дома, - отмечают в администрации.

Глава района Фарид Ахмедов поблагодарил родителей за воспитание сына и направил в республиканское МЧС ходатайство о награждении мальчика за героический поступок.

К слову, сам школьник себя героем не считает. Мол, вообще не думал о героизме, просто очень переживал за бабушку Мину.

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