«Горожане будут помнить любимую «тётю Галю»: в Дагестане скончалась ветеран ВОВ Галина Пономарева

Галина Пономарева. Фото: Стоп-кадр видео администрации Каспийска.

В Дагестане на 105-году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Галина Пономарева. О смерти долгожительницы сообщили в администрации дагестанского Каспийска.

Галина Сергеевна родилась в 1919 году в период гражданской войны в Донецкой области. Ее родителей рано не стало и девочка росла в детском доме в Подмосковье. Когда началась Великая Отечественная война, 22-летняя Галина Пономарева попросилась на фронт. Так она попала в госпиталь в Ленинграде.

- Много всего было за годы войны. Очень тяжелое было время, но мы выжили, несмотря ни на что. Работали, не зная ни сна, ни отдыха. И все ради Великой Победы, - вспоминала она о годах войны.

После войны женщина приехала в Дагестан. Работала в почтовой связи и на производстве.

Ветеран ВОВ Галина Пономарева в феврале отметила 104-й день рождения. Фото: t.me/gontsov_boris

- Почетная дагестанка всегда отличалась милосердием, бодростью духа и позитивным отношением к жизни, - рассказывают в местной администрации.

Даже в преклонном возрасте Галина Сергеевна часто бывала на свежем воздухе, заботилась о бездомных животных.

Отметив свой 104-й день рождения 2 февраля этого года, Галина Сергеевна рассказывала, что секрет ее долголетия кроется в помощи окружающим и заботе о животных.

В администрации Каспийска выразили соболезнования родным и близким ушедшей из жизни почетной жительницы Дагестана.

- Галина Сергеевна стала членом нашей большой каспийской семьи и все горожане будут помнить любимую «тётю Галю». Галина Пономарёва и её полные храбрости и самоотверженности слова «Нужно было - и я делала!» - навсегда останутся в наших сердцах и будут примером для нашего молодого поколения! – сказал Борис Гонцов, глава города Каспийска.

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