«Я зарежу тебя»: житель Ставрополья через преступление заставил отчима лечить пьянство

Из-за алкоголя в семье были скандалы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ставропольском крае вынесли приговор местному жителю, который избил своего отчима, защищая мать. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Семья Евгении развалилась уже после того, как он ушел во взрослую жизнь. За судьбой родителей он следил по рассказам младшей сестры. Так он узнал, что их мама стала жить с другим мужчиной. Евгений познакомился с ним – тревожных предпосылок не было. Но затем сестра передала, что дома неспокойно, мать скандалит с отчимом из-за его пристрастия к алкоголю.

Молодой человек пообещал разобраться в ситуации. Летом 2022 года он приехал домой и застал отчима в пьяном виде, начал расспрос, что происходит, и предложил полечиться. Но собеседник не было настроен на разговор, кричал и угрожал: "Я зарежу тебя". Когда отчим полез под подушку, Евгений решил ударить первым и тремя ударами сломал рядом стоящий стул об оппонента. Ножа под подушкой, к слову, не было.

Отчим потерял сознание, медики забрали пострадавшего по вызову Евгения. Экспертиза установила, что потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы костей лица, это квалифицируется как тяжкий вред. Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровья".

Евгений не стал оправдываться, признал вину и раскаялся – переборщил. Изобильненский районный суд учел это и приговорил его к двум годам условно. После инцидента отчим тоже понял свои ошибки и согласился отправиться на лечение в диспансер в Краснодаре.

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