Взыскание долгов по ЖКХ со ставропольцев становится проще: правовые нововведения

Долг образуется и начисляются пени, если не платить за жилищно-коммунальные услуги больше двух месяцев Фото: Александр ГЛУЗ

Весной 2023 года вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Их суть в том, что взыскивать долги с неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке станет значительно проще. Тем, кто накопил долги, теперь потребуется иметь серьезную аргументацию для обоснования своей позиции, а вот надеяться на неподачу иска или на прекращение судебного разбирательства в связи с отсутствием данных точно не стоит.

Коммунальные предприятия получили законный инструмент, позволяющий им в упрощенном порядке привлекать должников к ответу сразу через суд. В некотором плане новый закон – это продолжение института судебных приказов. В частности, подавая иск, поставщик услуг ЖКХ вправе не указывать фамилию, имя и другие идентификаторы гражданина, если такие сведения ему неизвестны.

Тогда как ранее от ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ требовалось сообщать полное имя и отчество, паспортные данные должника, дату рождения, что возможно далеко не в каждом случае. При этом, как показывает практика, рассказывают в Ставропольском городском расчетном центре, зачастую в квартирах, по которым присутствуют долги по оплате за ЖКУ, управляющая компания, ТСЖ или поставщик ресурсов не располагают какими-либо сведениями о владельце. Аналогичная проблема с должниками, имеющими в собственности в многоквартирном доме машиноместа, кладовки и нежилые помещения. Теперь информацию о владельцах недвижимости суду предоставят государственные органы и «Роскадастр».

В СГРЦ также обращают внимание, что эти законодательные изменения упростят поиск неплательщиков, так как в процесс будет вовлечен ряд компетентных госорганов. А потому не исключено, что в ходе судебного разбирательства расчеты суммы задолженности по оплате услуг ЖКХ могут корректироваться в сторону увеличения. Так как появится релевантная информация о количестве зарегистрированных граждан в конкретной квартире, числе собственников помещения, дате государственной регистрации собственности и другие данные, необходимые для достоверного расчета оплаты услуг.

Напомним, что долг образуется и начисляются пени, если не платить за жилищно-коммунальные услуги больше двух месяцев. Коммунальщики обычно сначала предупреждают и ведут переговоры с должниками. При длительном нарастании суммы долг взыскивается через суд. В Региональном центре финграмотности советуют уже на этом этапе разбирательств провести сверку задолженности и составить план по ее погашению, чтобы долг впоследствии не привел к печальным последствиям и долговой яме.