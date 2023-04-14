«Чтоб вы сдохли»: житель Дагестана убил жену за первый мат в его адрес

Обвиняемого отправили в тюрьму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дагестане в тюрьму отправили местного жителя, который убил супругу за матерное оскорбление. Подробности истории рассказал источник «КП-Ставрополь» в правоохранительных органах.

Заир и Лейла из Дербента, как казалось им, строили здоровую семью. После свадьбы пара жила душа в душу, уважала друг друга и проводила вместе много времени. Идиллия кончилась после рождения первенца, а когда детей стало несколько – супружеская жизнь превратилась в невыносимый ад. Лейла часто уезжала к своим родителям, проводила в отчем доме по несколько дней и устраивала в своем скандалы, когда что-то шло не так. Да и отношения между семьями из-за участившихся ссор испортились.

9 июня 2019 года на праздник Ураза-байрам Лейла вместе с детьми уехала к родителям и пропала на несколько дней. Когда женщина вернулась, Заир решил съездить с семьей к морю. Супруга отказалась, а дети были рады прогулке по побережью. Через несколько часов они вернулись, и на пороге Заира встретила жена, недовольная самовольным уходом домочадцев: она считала, что своим отказом ничего не разрешала, а на море супруг при детях якобы встретился с любовницей.

Скандал не прекращался до тех пор, пока не вмешались дети. Заир предложил жене поговорить с глазу на глаз, когда те будут играть во дворе. Уединившись в доме, они продолжили выяснять отношения, но разговор сразу пошел не в то русло: супруга впервые оскорбила его бранным словом и начала проклинать. Ситуация сильно разозлила Заира, и он решил убить жену.

– Потерпевшая была убита самодельным охотничьим кинжалом, который обвиняемый использовал в хозяйстве. Экспертиза показала, что злоумышленник причинил не менее 12 ранений, большая часть ударов пришлась на туловище, – рассказал собеседник издания.

Как признавался обвиняемый на допросе, в последние минуты жизни умирающая проклинала его и свекровь: «Чтоб вы сдохли». После преступления Заир отвел детей к брату, жившему неподалеку, и вызвал полицию. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Следствие и судебные разбирательства по делу продолжались почти четыре года. Родственники защищали каждый свою сторону: Заира хвалили за честность и трудолюбие, Лейлу – за хозяйственность и материнскую доброту, семьи окончательно разругались. Накануне городской суд поставил точку в этой историю: Заира признали виновным и приговорили к девяти годам в колонии строгого режима. Из этого срока вычтут время пребывания в СИЗО – это больше трех лет. Приговор устроил всех и вступил в силу.