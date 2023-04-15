Четырех нападавших на пост ДПС на границе Ингушетии и Осетии ликвидировали

В Ингушетии ликвидировали четырех боевиков, напавших на пост ДПС Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Малгобекском районе Ингушетии правоохранительные органы ликвидировали четырех бандитов, которые в конце марта 2023 года напали на пост «Волга-14». Пограничный пункт находится между Ингушетией и Северной Осетией. После боевики скрылись в неизвестном направлении.

Злоумышленники держат в страхе республики и успели ранить и даже убить сотрудников полиции. Для их задержания в Ингушетии ввели режим КТО (контртеррористической операции). А в СУ СКР по Северной Осетии возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников полиции.

Родственники некоторых боевиков отреклись от них, а другие просят сдаться полиции и перестать совершать преступления. Одного и нападавших, 21-летнего парня, к правоохранителям привел дядя. В МВД объявили крупную награду для тех, кто поможет в поимке злоумышленников.

Утром 29 марта – после нападения на пост ДПС – было найдено тело 25-летнего Рамазана Эльдиева, объявленного в розыск. Его обнаружила жительница жительница ингушского города Карабулак. Причем по некоторым данным труп был обернут во флаг ИГИЛ*.

Тело одного из нападавших с огнестрельными ранения было найдено на окраине города Карабулак. Фото: социальные сети

Сотрудники полиции шли по следам нападавших и нашли их – злоумышленники прятались у фермера. Несколько дней 70-летний фермер прятал разыскиваемых преступников у себя. В результате началась перестрелка.

После боевиков зажали в доме в селе Зязиков-Юрт Малогбекского района. В результате трое полицейских погибло, семь – ранены. Преступники сбежали от правосудия, но лишь временно. За ними продолжилась погоня.

И вот четырех бандитов удалось ликвидировать в Ингушетии. Об операции рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

— В Малгобекском районе в ходе КТО нейтрализовано четверо бандитов и еще двое задержаны. Операция по пресечению деятельности вооруженной группы бандитов продолжается, – написал Махмуд-Али Калиматов в социальных сетях.

Также глава республики отметил, что у боевиков «будет один итог». Работа по поиску и ликвидации преступников продолжается.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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