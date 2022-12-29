По-весеннему теплую погоду обещают синоптики на Новый год в Ставрополе

Жителям Ставрополя вновь не удастся насладиться сугробами на Новый год. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Ставропольского края вновь останутся на Новый год без снега и морозов: лепить снеговиков будет не из чего. Синоптики регионального гидрометцентра рассказали о погоде в последние дни уходящего 2022 года.

Несмотря на ночные морозы, 30 и 31 декабря на Ставрополье днем воздух будет прогреваться до плюсовых значений, осадков не ожидается, выглянет солнце. В пятницу, 30 декабря 2022 года, в крае ожидается потепление до +4...+9 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду. В Ставрополе осадков также не ожидается, воздух прогреется до +6...+8 градусов тепла.

В Ставропольский край на Новый год придет весенняя оттепель. Фото: stavpogoda.ru

В ночь с пятницы на субботу, ночная температура воздуха по краю составит -3...-8 градусов мороза, существенных осадков не ожидается. В субботу, 31 декабря 2022 года, воздух в регионе прогреется до +6...+11 градусов, будет облачно, но без осадков. Ветер будет дуть южный 4-9 метров в секунду. В краевом центре также ожидается значительное потепление, столбики термометра поднимутся до +8...+10 градусов, осадков также не ожидается.

В новогоднюю ночь в Ставрополе будет облачно, однако заморозки маловероятны. Температура воздуха в краевой столице будет около нуля градусов, сильного ветра, снега или дождя ждать тоже не стоит. Днем, 1 января 2023 года, в Ставрополе воздух прогреется до +8 градусов, преимущественно без осадков.