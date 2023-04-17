Бил чайником по лицу и угрожал убить за паутину на балконе: в Чечне отец годами истязал детей

Первую судимость мужчина заработал во время развода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чечне вынесли приговор отцу, который на протяжении нескольких лет систематически избивал своих детей. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В 1999 году молодую девушку Лейлу выдали замуж за Адама. Первое время супружеская жизнь молодых складывалась великолепно, у них родилась дочка. Но когда ребенок повзрослел, отец начал наказывать его. Лейлу тоже постоянно били и унижали за любую провинность: как объяснял Адам, жена перестала уделять должное внимание домашним обязанностям, "кормила детей всухомятку", когда устроилась на работу. В 2006 году у пары родился сын. Мать, несмотря на мысли о разводе, продолжила терпеть издевательства ради детей.

В 2016 году Лейла сорвалась, забрала детей, уехала в родительский дом и решила с концами уйти от Адама. Без скандала, правда, не обошлось. Пара разводилась через суд, но после очередной стычки после заседания ситуацию изучали правоохранители. По итогу за избиение супруги и нападение на полицейских, которые занимались расследованием, Адама посадили на 2,5 года в колонию общего режима, но отпустили через полтора года по УДО.

Под давлением родственников мужа мать отдала детей. Адам был уверен, что прекрасно воспитывает и сына, и дочь – "строго, но не жестоко". Однако на первом допросе он рассуждал о поведении детей с точки зрения того, можно ли за это побить.

Доставалось, как правило, дочке. Адам считал, что она не справляется с домашними делами. Например, отец дал пять подзатыльников за то, что утром дочь не вымыла его обувь, при этом она ночевала у дедушки. А однажды Адам ударил дочь чайником по лицу за то, что там была накипь. Мама пыталась помочь ребенку, по видеосвязи осматривала комнаты на предмет чистоты, но не всегда могла предугадать претензии бывшего супруга. Как-то женщины не заметили паутину на балконе, из-за чего отец разбудил дочь пощечиной и избил. Следователи насчитали больше десятка эпизодов истязаний. Девушка была настолько напугана, что когда ей диагностировали ОРВИ и требовалась срочная томография легких – она отказалась ехать с врачами, опасаясь гнева отца.

Сына Адам любил больше и описывал как "хорошего, послушного мальчика", но это не спасало его от отцовской немилости из-за всякой мелочи. К примеру, подростка били за съеденные без спроса шоколадки. Дважды его колотили за плохо снятые видеообзоры коллекционных ножей отца. А когда мальчик заступался за сестру или предлагал ей помощь, Адам наказывал всех. Однажды во время готовки дочь просыпала соль, и отец решил наказать хозяйку за нерасторопность. Брат вмешался и предложил подмести соль вместо сестры – Адам заставил его смотреть, как он бьет дочь веником по спине и оскорбляет.

Жестче всего глава семьи наказывал за общение с матерью, которая, он был уверен, настраивает детей против него. Все факты издевательств сопровождались оскорблениями на разные темы и угрозами: "задушу", "убью", "закончу начатое".

Против отца следователи возбудили уголовное дело по статьям "Истязание" и "Угроза убийством". Согласно выводам экспертизы, за годы насилия дети заработали тяжелые психологические травмы, на их телах медики нашли свежие побои. Ахматовский районный суд Грозного признал Адама виновным и приговорил к четырем годам в колонии строгого режима. Кроме того, отец должен выплатить детям 100 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда.

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