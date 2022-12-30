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Происшествия30 декабря 2022 7:25

В Ставрополе задержали украинца, планировшего совершить теракт на Северном Кавказе

Мужчина прибыл в Россию как трудовой мигрант
Алексей ЗИМЕНОК
Мужчина признался, что работал на украинские спецслужбы и планировал устроить теракт.

Мужчина признался, что работал на украинские спецслужбы и планировал устроить теракт.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В ФСБ сообщили, что на Северном Кавказе был задержан иностранный гражданин, планировавший совершить теракт в регионе. Мужчину курировали украинские спецслужбы.

В управлении поделились кадрами задержания агента украинских спецслужб. Мужчина дал признательные показания.

- В декабре текущего года на территории СКФО предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином Украины, прибывшим в Россию по каналу трудовой миграции, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб, - отмечается в официальном сообщении от ФСБ.

В управлении также уточнили, что при обыске по месту жительства задержанного мужчины были обнаружены и изъяты готовые к применению средства террора.

Напомним, на днях в Кабардино-Балкарии были задержаны два местных жителя, которые планировали совершить подрыв военкомата в Чегеме, а затем уехать из республики и отправить в места боевых действий на Украине. Ликвидированные рецидивисты планировали противостоять российской армии, но были убиты бойцами спецназа в лесистой местности.

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