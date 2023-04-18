Первое появление после предложения руки и сердца: что произошло после концерта Полины Гагариной в Ставрополе

Полина Гагарина Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставрополе прошел концерт победительницы "Фабрики звезд 2" Полины Гагариной, которая представила шоу "Обезоружена". Выступление могло быть рядовым для артистки, если бы не последние новости. Накануне стало известно, что блогер, шоумен и комик Роман Каграманов 12 апреля, в День космонавтики, сделал предложение Гагариной. И певица пока не дала ответа.

Полина Гагарина во время выступления на "Золотом граммофоне" Фото: Даниил ОПАРИН

Что произошло после концерта Полины Гагариной в Ставрополе

Билеты на выступление звезды скупили более чем наполовину. Стоимость самых дешевых не превышала трех тысяч рублей, а самых дорогих – 12 тысяч рублей. Бюджетные проходки были полностью распроданы, а вот проходки подороже раскупались неохотно.

Билеты на концерт Полины Гагариной. Фото: cdkis.ru

Около отеля Полину Гагарину встречали другие артисты – казачий хор спел для звезды и преподнес каравай с солью. Певица была рада такому теплому приему и еще долго не могла отойти от встречающих.

Концерт в Доме культуры и спорта прошел отлично, рассказали "КП-Ставрополь" зрители. Программа была наполнена всевозможными представлениями, но яркими заявлениями со сцены Полина Гагарина не запомнилась. Также она не стала комментировать предложение руки и сердца от Каграманова – вполне возможно, певица восприняла это как шутку.

После выступления у зрителей была возможность немного поговорить с певицей и подарить ей цветы. Фанаты принесли на концерт огромные букеты, которыми Гагарина похвастала в своих социальных сетях.