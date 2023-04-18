Тела двух водителей нашли в 5 км друг от друга в Ставрополе — в чем связь

Фото с мест ЧП: СУ СКР по СК / Telegram-канал "СТАВРОПОЛЬ"

В ночь на 18 апреля 2023 года на юге Ставрополя в «Весте» и «Калине» нашли тела водителей. Смерть наступила при странных обстоятельствах. Расстояние между «Ладами» — всего 5 км. Разбираемся, есть ли связь между двумя ЧП.

РАССТРЕЛЯЛИ НА МЕСТЕ

Первое происшествие случилось около ресторана на улице Доваторцев после полуночи. Судя по кадрам с камер наблюдения, больше десятка человек выясняли отношения на парковке, и в один момент компания стала палить из огнестрельного оружия в одну точку. Как выяснилось, все они стреляли в черную "Ладу-Весту", в которой был 33-летний горожанин. Один из выстрелов попал в шею потерпевшего, его госпитализировали, но спасти не смогли. По данным "КП-Ставрополь", "Веста" зарегистрирована на Юнуса Б. 1991 года рождения. Предположительно, он и находился в салоне легковушки.

Фото расстрелянной машины: СУ СКР по СК

Фото убитого: источник "КП"

Нападавшие скрылись на четырех машинах. Одна из иномарок, спешно сдавая назад, протаранила "Рено-Логан". Личности злоумышленников и их мотив еще устанавливают. СУ СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Убийство общественно опасным способом".

ТЕЛО В БЕЛОЙ "КАЛИНЕ"

Второе тело нашли на юге Ставрополя, в нескольких кварталах от места перестрелки. В белой "Калине" нашли мертвого мужчину. Поначалу местные жители посчитали, что это происшествие связано с первым: в предварительной информации как раз говорили, что злоумышленники уезжали на белой "Калине".

Фото с места: Telegram-канал "СТАВРОПОЛЬ"

Однако в следственных органах сообщили, что смерть водителя "Калины" не носит криминальный характер. Более того, судя по кадрам перестрелки, такой машины не было на месте происшествия – злоумышленники уезжали на двух "Приорах" и двух иномарках (одна из них, предположительно, "Рено Логан"). Это все говорит о том, что эти две смерти никак не связаны.