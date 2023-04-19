100 млн на цветы прокурорам: зэки годами пугали начальников детсадов и школ липовыми проверками

Муниципальные служащие боялись и давали деньги на что угодно Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Зэки, которые обманывали начальников самых разных учреждений и организаций из 36 регионов России, получили тюремные сроки. Мошенники выманили у муниципальных служащих более 100 млн рублей, передает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

Один из организаторов схемы – Ильдар М. – сел в тюрьму в начале десятых годов за поножовщину. На четвертый год заключения в ульяновской колонии мужчина открыл нелегальный бизнес.

Организатор схемы - Ильдар М. Фото: УФСБ по СК

По информации «КП-Ставрополь», в группировку привлекли не менее 17 людей из числа заключенных и освободившихся, которые входили в три группы в зависимости от роли. Первая – «обеспечение» – искала третьих лиц, на чьи имена регистрировали банковские счета (в банду такие не входили - Пр.), и переправляла в колонии телефоны, оснащенные приложениями по смене номера вызова и мессенджерами. Вторая – «звонари» – находила контакты жертв и звонила им. И третья – «обнальщики» – следила за денежными потоками и выводила средства. Участники ОПС были не из одной тюрьмы: известно, что часть из них сидела на Ставрополье, а часть – в Ульяновской области.

Участники мошеннической схемы. Фото: УФСБ по СК

Жертвами банды становились начальники детсадов, школ, дворцов культуры и колхозов. Звонившие представлялись помощниками прокуроров, пожарными, сотрудниками Роспотребнадзора, региональных министерств и охраны труда и грозились, что скоро нагрянут с проверкой. После небольшого изумления встревоженных руководителей успокаивали – они помогут умаслить комиссию.

Речи доброжелателей были настолько убедительными, что потерпевшие даже не подозревали, что с ними говорит мошенник. Самой распространенной уловкой, с которой начинали злоумышленники, стали вымышленные цветы. Например, «прокурор» говорил, что в комиссии будут женщины, потому их надо задобрить букетиками. Которые, к слову, уже заказаны и едут с курьером. Следом звонил липовый сотрудник службы доставки и просил перевести предоплату.

Затем мошенники придумывали новые легенды. Когда в вымышленную комиссию входили мужчины, собирали на элитный алкоголь: деньги просили сейчас, а бутылку обещали передать позже на месте. А когда в России началась пандемия коронавируса, злоумышленники якобы докупали недостающие средства защиты. За время работы они обманули больше сотни начальников. УФСБ по Ставрополью сообщило, что ущерб от их действий превышает 100 млн рублей.

Следствию удалось установить только восемь участников ОПС. Всех судили за множество эпизодов мошенничества и организацию преступного сообщества. В зависимости от степени вины злоумышленники получили тюремные сроки. К примеру, один из главарей Ильдар проведет 20 лет в колонии особого режима. Туда же на 15 лет отправятся его ближайшие подельники Александр Е. и Рустам Г. Остальные члены банды получили сроки от 5,5 до 15 лет в колонии строгого режима.