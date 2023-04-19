Методично добивал ножом: жителя КЧР осудили за жестокое убийство семейной пары

Преступника вычисли через 4 года после убийства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Карачаево-Черкесии вынес приговор по делу об убийстве супругов, произошедшем почти пять лет назад. Убийца, которому удавалось скрываться от правосудия четыре года, следующие 19 лет жизни проведет в колонии строгого режима.

В мае 2018 года обвиняемый явился в квартиру одной из высоток Черкесске, чтобы разобраться с обидчицей своей матери. По версии следствия, у хозяйки квартиры был конфликт с незваным гостем. Мужчина набросился на женщину и ее супруга. Сначала он избивал их тупым предметом, а после – стал методично добивать ножом.

По данным следствия, на теле супругов было обнаружено не менее 10 колото-резаных ран, часть из них оказались смертельными.

После жестокой расправы нападавший сбежал из республики. Почти четыре года ему удавалось скрываться от правосудия на территории Ставропольского края. Все эти годы следователи, криминалисты и эксперты МВД по КЧР пытались установить личность преступника. Выйти на его след удалось лишь в 2022 году.

- В феврале 2022 мужчина был задержан и в ходе следственных действий подробно рассказал все обстоятельства совершенных им преступлений, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СУ СКР по КЧР.

За время следствия было опрошено более 320 свидетелей из разных регионов страны, проведено более 200 экспертиз, а также другие мероприятия и процессуальные действия, позволившие полностью доказать вину подозреваемого.

Суд приговорил 54-летнего обвиняемого к 19 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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