Мурат Сабанов. Фото: МВД РФ

Басманный суд Москвы второй раз вынесет приговор "лимонадному отравителю" из Кабардино-Балкарии Мурату Сабанову. Состав вменяемых преступлений за два года изменился, следует из данных на сайте Мосгорсуда.

Мурат Сабанов в Таганском суде. Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва»

Сабанова задержали в июне 2019 года. Целый месяц гость столицы знакомился с людьми на Чистых прудах и угощал их газировкой, после чего они теряли сознание и просыпались без денег, документов и личных вещей. Как отмечает следствие, в напиток обвиняемый подмешивал феназепам, клозапин и трамадол. Среди потерпевших были в том числе школьники.

– Мне сразу показалось странным, что там сверху как будто плавал какой-то порошок. Мурат на это пожал плечами. А через пять минут мне стало совсем плохо. В этот момент позвонила подруга. Я что-то ей отвечала, а потом уже ничего не помню, – рассказывала "Комсомолке" одна из школьниц.

Мужчину задержали после отравления сразу трех человек. Прохожие заметили нетипично лежащих горожан и Сабанова, который стоял рядом, и вызвали полицию. На допросе, опубликованном МВД, уроженец КБР не признавал вину в инкриминируемых преступлениях.

В 2021 году Сабанову вынесли приговор – 16 лет в колонии строго режима. Правда, через пару месяцев Мосгорсуд отменил решение из-за жалобы прокурора и защитника, нашедших процессуальные ошибки. В апелляционном представлении обвинение просило исключить статью о похищении документов из-за истечения срока давности. Адвокат Сабанова требовала "применить нормы условного осуждения".

Дело отправили на новое рассмотрение. Согласно данным с сайта Мосгорсуда, ранее Сабанова судили за несколько эпизодов разбоя, кражи и похищения паспорта. Сейчас же ему инкриминируют еще и мошенничество с использованием электронных средств платежа, но количество эпизодов сократилось. Оглашение нового приговора назначено на 24 апреля. Telegram-канал "Комсомольская правда" сообщает, что гособвинение запросило для фигуранта дела 15,5 лет лишения свободы.