Четверть века в колонии: боевику из банды Басаева вынесли приговор

Боевику банды Басаева дали 23 года колонии строгого режима Фото: Олег ЗОЛОТО

В суде к 23 годам колонии строго режима приговорили боевика из банды Басаева – Махди Магомедову. Ныне осужденный 29 февраля 2000 года вместе с группировкой под руководством Басаева и Хаттаба напали на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ. Злоумышленники с трех сторон атаковали солдат, используя горно-лесистую местность.

— При этом Магомедов, заняв позиции, из автомата Калашникова производил прицельные выстрелы в военнослужащих. В результате боестолкновения погибли 84 военнослужащих, а четверым причинены ранения различной степени тяжести, – сообщили в пресс-службе СКР.

Нападавших боевиков задерживают длительное время. Даже по истечению двух десятков лет им выносят приговоры. Так, ранее задерживали участников группировки родом со Ставропольского края, Карачаево-Черкесской республики и Чечни. В ФСБ отметили, что ныне осужденный Магомедов носил кличку «Палач».

— Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении гражданина России – Магомедова Махди, 1966 года рождения (кличка – «Палач»), уже отбывающего наказание в виде 21 года лишения свободы, – сообщает пресс-служба ФСБ России.

Магомедова уже осудили за вооруженное нападение в Веденском районе Чечни на сводную колонну Пермского ОМОНа в 2000 году. В том побоище погибли 36 сотрудников МВД и семь военнослужащих Таманской дивизии ВС РФ. Теперь же злоумышленника осудили по еще одной статье.

Против Магомедова возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих). Суд признал его признали виновным в совершении еще одного преступления. По совокупности ему предстоит отсидеть почти четверть века в колонии строго режима.

Правоохранительные органы продолжают искать оставшихся боевиков, которых еще не привлекли к ответственности за кровавые побоища, которые они устраивали.

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