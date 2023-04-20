Убил брата и жену под праздники: житель Ставрополья годами прятал трупы родных в колодце

Фото обвиняемого: СУ СКР по СК

В Ставропольском крае расширили обвинение 36-летнему местному жителю, который до смерти забил жену в канун Нового года. В ходе расследования выяснилось, что мужчина также причастен к смерти своего брата. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

31 декабря 2022 года в Кочубеевском округе житель села Балахоновское рассердился, что его гражданская супруга без предупреждения ушла из дома в канун Нового года. Когда женщина вернулась, мужчина не стал сдерживаться и высказал все, что думает. А потерпевшая не стала терпеть унижения и ответила оскорблениями.

– Я ее дернул со стула, и она ударилась об дверной проем. Я просил ее успокоиться, а она продолжила выделываться. Я начал руками и ногами бить сильно. Она опять упала, я ее поднял, на кровать положил и перевернул, а она уже неживая, – рассказал обвиняемый на допросе, кадры которого опубликовало СУ СКР по Ставрополью.

Фото с места преступления: СУ СКР по СК

Когда обвиняемый заметил, что его сожительница умерла, он попросил мать и отчима помочь. Они вынесли тело на улицу и сбросили его в колодец рядом с домом. Правда, вскоре полицейские узнали о пропаже погибшей, и начались следственные действия. Когда тело женщины вытягивали из колодца, заметили останки другого человека. Как позже выяснилось, это был брат обвиняемого.

Пять лет назад, в декабре 2017 года, братья выпивали и затронули щепетильную семейную тему – младший упрекнул старшего в том, что тот живет за счет родителей и не спешит съезжать из отчего дома. Обвиняемого разозли претензии, и он ударил брата металлическим прутом по голове. А когда тот упал на пол, принялся бить ногами и руками.

Потерпевший никак не отвечал, обвиняемый посчитал, что усмирил младшего брата, и пошел спать. А на утро нашел родственника мертвым. Мужчина погрузил жертву на санки, прикатил к колодцу и сбросил туда, следует из данных СУ СКР по Ставрополью.

Фото с места преступления: СУ СКР по СК

– 36-летний житель села Балахоновское обвиняется в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Государственное обвинение по данному уголовному делу поддерживает прокурор Кочубеевского района, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото с зала суда: прокуратура Ставрополья

Кроме того, продолжается следствие по факту укрывательства преступления. Под подозрением только отчим обвиняемого, его мать в соответствии с законом не может быть привлечена к ответственности за содеянное.