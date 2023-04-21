«Облил водой и заперся»: житель Ставрополья лег спать, пока его жена в муках умирала на улице

Фото с места преступления: СУ СКР по СК

На Ставрополье наказали тюремным сроком 41-летнего местного жителя, который жестоко расправился со своей гражданской женой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов края.

В начале октября 2022 года в Кочубеевском округе Владимир ужинал со своей спутницей, из-за спиртного застолье растянулось до ночи. В пьяном бреду у мужчины разыгралось чувство ревности. Во дворе своего дома они начали скандалить, но довольно быстро Владимир распустил руки и ударом в голову повалил суженую на землю.

Фото с места преступления: СУ СКР по СК

Правда, на этом обвиняемый не остановился. Он взял швабру из гаража и принялся добивать потерпевшую. Удары пришлись на голову и туловище, точно сосчитать количество ссадин, ран и ушибов не удалось – их больше десятка. Не отпустив обиду даже после такого, Владимир облил гражданскую жену холодной водой, оставил ее там и закрылся дома.

Фото с места преступления: СУ СКР по СК

Всю ночь потерпевшая провела мокрой во дворе, а на улице были холода. На утро мужчина нашел женщину мертвой, судмедэкспертиза показала, что она погибла именно от переохлаждения. Из-за увечий и опьянения потерпевшая не смогла подняться и найти теплый ночлег. Тело погибшей обвиняемый увез и оставил на обочине трассы, спрятав в траве.

Фото с места преступления: СУ СКР по СК

Против Владимира возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть". В суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, но обвиняемый не мог рассчитывать на небольшой срок из-за прошлых судимостей, причем преступления были аналогичные. По данным "КП-Ставрополь", в 2010 году Владимир избил свою мать – на допросе он признался, что делал это регулярно из-за бытовых ссор, в основном из-за его алкоголизма. А "в этот раз перестарался". После нескольких дней в коме женщина скончалась, за это преступление Владимир получил девять лет в колонии строгого режима и отбыл срок полностью.

Через год после освобождения Владимир опять попал под следствие. Пластмассовым тазиком для белья он сломал своему знакомому кисть, за что получил год в колонии строгого режима. За третье преступление районный суд дал ставропольцу восемь лет в колонии особого режима.