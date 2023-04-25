«Топил телом баню»: рецидивист безжалостно избавился от убитой пассии на Ставрополье

Осужденный убил свою возлюбленную из-за бытового спора Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставропольском крае вынесли приговор местному жителю, который хладнокровно расправился с телом убитой сожительницы. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Елена не была образцом для подражания. Женщина быстро забеременела, но воспитанием дочери занималась спустя рукава. Мало того, часто пропадала с незнакомцами на несколько дней и оставляла маленького ребенка одного. Вмешался дедушка девочки – отец Елены – и оформил опекунство на внучку. Нередко мужчина обращался к судебным приставам, чтобы те нашли ее: ведь горе-мать забывала платить алименты. Сотрудники находили ее с сомнительными мужчинами и прерывали запой.

Таким был и Константин, к которому Елена переехала в декабре 2020 года. По этому случаю хозяин организовал застолье и пригласил знакомых, чтобы те в первую очередь помогли разгрузить пожитки его спутницы.

Алкоголь лился рекой, многие гости ушли в хорошем настроении. За столом никто не горевал, пока Константин не поругался с пассией. Она требовала налить ей еще, но мужчина посчитал, что хватит спиртного. Когда один-единственный гость вышел на улицу, парочка подралась. Константин пырнул Елену кухонным ножом в живот и повалил на пол – женщина умерла на месте.

Когда гость вернулся в дом, Константин пригрозил, что тот обязан помочь избавиться от трупа, иначе "его убьют как свидетеля". Мужчина слышал, что ранее Константин сидел за вымогательство и драку, потому воспринял угрозу как реальную. Вместе они перетащили тело к печке, и хозяин дома решил сжечь убитую в банной печи.

Константин избавлялся от тела всю ночь, подливая в огонь отработанное масло. Ближе к утру от Елены осталась зола, которую он высыпал в огороде. Нож он выкинул в реку, а документы и другие вещи потерпевшей уничтожил в той же печи. Мужчины сочинили легенду о том, что убитая уехала неизвестно куда с кем-то на непонятной "Газели". Правда, просуществовала она недолго. Когда отец потерпевшей обратился к приставам и те стали разыскивать должницу, он рассказал все из угрызения совести, и вопросом занялись следователи. После задержания Константин не стал отрицать, что совершил.

Против Константина возбудили уголовное дело по обвинению в убийстве. Несмотря на признание вины и содействие, ему не могли смягчить наказание потому, что он ранее был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Изобильненский районный суд приговорил его к семи годам и 11 месяцам в колонии строгого режима.

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