Был обречен на гибель: изувеченного ястреба спасли полицейские на Ставрополье

Фото: ГУ МВД по Ставропольскому краю

Полицейские на Ставрополье спасли раненого ястреба, который был обречен на гибель. Об этом случае рассказала пресс-служба МВД России.

Молодого ястреба заметили инспекторы ДПС – старшие лейтенанты полиции Михаил Локтев и Самвел Атанесян. Во время дежурства на федеральной трассе под Минводами уже под конец смены из леса к ним вышла побитая птица. У хищника были повреждены крыло и глаз, он настолько ослаб, что не сопротивляясь дался в руки.

Полицейские поместили животное в коробку, напоили водой и накормили хлебом. По телефону они сообщили о находке старшему лейтенанту полиции Борису Борисенко, который решил забрать и выходить ястреба у себя. Но довольно быстро сотрудник понял, что состояние питомца ухудшается и ему требуется помощь специалистов – раненую птицу повезли окружную ветеринарную станцию.

Раненый ястреб. Фото: ГУ МВД по Ставропольскому краю

Ветеринары определили, что это ястреб перепелиный, особи было не больше года. Эти хищники питаются мелкими птицами по типу воробьев и синиц. Крыло и глаз ему, скорее всего, повредил другой, более крупный хищник. Раны вокруг глаза обработали и нанесли на них швы, а вот крыло восстановить не удалось, летать ястреб больше не будет.

– Пока специалисты проводили осмотр животного, полицейские успели с ним подружиться и дали ему имя – Тимофей, – отметили в МВД России.

Стало очевидно, что выпустить Тимофея в дикую природу нельзя, из-за нерабочего крыла он не сможет себя прокормить и станет легкой добычей для других хищников. Полицейские стали искать зоопарки, готовые приютить ястреба, согласился хозяин частного экзотариума в Пятигорске.

Полицейские, которые спасли птицу. Фото: ГУ МВД по Ставропольскому краю

– Теперь спасенный ястреб Тимофей будет получать должный уход и питание, а также радовать своих гостей. В свою очередь сотрудники полиции, которые не остались к нему равнодушными, обязательно будут его навещать и угощать вкусностями.