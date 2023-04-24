На Ставрополье военный жестоко убил бабушку, скрываясь от службы

На время следствия подозреваемого арестовали Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ставропольском крае арестовали военного, который жестоко зарезал свою бабушку. Об этом сообщает пресс-служба Ставропольского гарнизонного военного суда.

Трагедия случилась 20 апреля 2023 года в Изобильном. Военный гостил у своей бабушки и начал страшно выпивать. В тот вечер родственники внезапно поругались, и внук напал на хозяйку дома. Сначала он воткнул крупный кухонный нож в шею пенсионерки, а потом взял нож поменьше и еще три раза ударил им по шее пенсионерки.

Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Когда о преступлении узнали и началось расследование, выяснилось, что контрактник укрывался от службы и не прибыл в свою воинскую часть в назначенную дату. Это стало поводом для отдельного разбирательства. Как пишет пресс-служба гарнизонного суда, следствие предъявило военному обвинение в убийстве (первая часть 105 статьи УК РФ) и неявке в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совершенное в период мобилизации (3.1 часть 337 статьи УК РФ). За эти преступления молодому человеку грозит от шести до 15 лет и до семи лет соответственно.

Подозреваемого арестовали. Фото: Ставропольский гарнизонный военный суд

Ставропольский гарнизонный военный суд арестовал мужчину. Следствие по делу продолжается, военный пока что находится в статусе подозреваемого.

– В настоящее время постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Южном окружном военном суде, – сообщает пресс-служба суда.

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