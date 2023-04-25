Мурат Сабанов в Таганском суде. Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва»

Басманный суд вынес второй приговор Мурату Сабанову – «лимонадному отравителю» из Кабардино-Балкарии, который месяц кошмарил всю Москву. Рассказываем, что известно о скандальном деле, которое тянется еще с 2019 года.

Мурат Сабанов. Фото: МВД РФ

ЗА ЧТО СУДИЛИ МУРАТА САБАНОВА - «ЛИМОНАДНОГО ОТРАВИТЕЛЯ»

Сабанов приехал в столицу, чтобы поступить в юридический институт. На малой родине он отучился два курса в филиале Краснодарского университета МВД, пока его не расформировали. Жизнь в Москве оказалась неподъемной, и парню пришлось бросить мечты и работать где придется – стройки, букмекерские конторы, продуктовые. Но затем, уверено следствие, он пошел по преступному пути.

С мая 2019 года, на протяжении месяца, на Чистых прудах Сабанов знакомился с отдыхающими и предлагал им выпить газировку. Через время жертвы теряли сознание и просыпались без денег, документов и личных вещей. Как отмечает следствие, в напиток обвиняемый подмешивал феназепам, клозапин и трамадол.

Родня Мурата не верила в то, что парень травил людей ради наживы. Фото: соцсети

Сабанова взяли после тройного отравления. Прохожие заметили подозрительную картину: три горожанина лежали в неестественных позах, а над ними стоял некий мужчина. «Лимонадного отравителя» взяли и инкриминировали ему ряд преступлений. Среди потерпевших были в том числе школьники.

– Мне сразу показалось странным, что там сверху как будто плавал какой-то порошок. Мурат на это пожал плечами. А через пять минут мне стало совсем плохо. В этот момент позвонила подруга. Я что-то ей отвечала, а потом уже ничего не помню, – рассказывала "Комсомолке" одна из школьниц.

Отмечается, что следствие настаивает на 35 пострадавших.

ПОЧЕМУ СУД ОТМЕНИЛ ПЕРВЫЙ ПРИГОВОР

В 2021 году Сабанову вынесли приговор – 16 лет в колонии строго режима. Однако через пару месяцев Мосгорсуд отменил постановление из-за жалоб прокурора и защитника, нашедших процессуальные ошибки, и отправил дело на пересмотр. Из опубликованных в открытых источниках решений следует, что прокурор просил исключить из обвинения статью о похищении документов из-за истечения срока давности. А адвокат Сабанова требовала «применить нормы условного осуждения».

Состав инкриминируемых преступлений изменился. Согласно данным с сайта Мосгорсуда, ранее Сабанова судили за несколько эпизодов разбоя, кражи и похищения паспорта. Сейчас его обвиняли еще и в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

Telegram-канал "Комсомольская правда" сообщал, что прокурор просил для Сабанова 15,5 лет лишения свободы. Требования почти полностью удовлетворили – обвиняемому дали 15 лет в колонии строгого режима. Его признали виновным в 30 эпизодах разбоя, в шести эпизодах кражи и в мошенничестве с использованием электронных средств платежа. Вместе с тем по эпизодам похищения документов и мошенничества с использованием электронных средств платежей производство было прекращено из-за истечения срока давности.