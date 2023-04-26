Какие пособия, льготы, субсидии и компенсации получают ставропольцы

В числе тех, кто может рассчитывать на помощь, - семьи с детьми, одинокие граждане, инвалиды, потерявшие работу ставропольцы и другие категории населения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помощь нуждающимся - одно из приоритетных направлений деятельности властей Ставрополья. В нынешних сложных экономических условиях меры социальной поддержки, которые государство предоставляет наиболее незащищенным слоям населения, важны, как никогда.

В регионе не первый год реализуется государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», главная задача которой - оказать всестороннюю помощь тем категориям жителей, которым она особенно нужна. В 2022 году на реализацию краевой программы было направлено 35,74 млрд рублей. При этом общий объем бюджетных ассигнований, привлеченных из федерального бюджета, составил 17,37 млрд рублей, краевого бюджета - 18,33 млрд рублей, других источников финансирования - 0,04 млрд рублей.

В числе тех, кто может рассчитывать на помощь, - семьи с детьми, малообеспеченные одинокие граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, потерявшие работу ставропольцы и другие категории населения.

С заботой о детстве

В Ставропольском крае действует система мер социальной поддержки семей с детьми, которая направлена не только на улучшение демографической ситуации в регионе, но и на создание условий для достойного воспитания подрастающего поколения - будущего нашей страны. Меры соцподдержки этой категории жителей края - безусловный приоритет политики Ставрополья.

В рамках подпрограммы «Социальное обеспечение населения Ставропольского края» государственной программы «Социальная поддержка граждан» семьям с детьми предоставляется ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, ежегодное социальное пособие на проезд студентам, ежемесячные и ежегодные денежные компенсации многодетным семьям.

При этом система поддержки выстроена так, что по мере взросления ребенка или появления в семье третьих и последующих детей число мер оказываемой помощи увеличивается.

- В 2022 году ставропольским семьям с детьми предоставлялось 10 видов выплат, пособий и компенсаций за счет средств федерального и краевого бюджетов. Общий объем расходов на финансирование этой системы - порядка 18,8 млрд рублей, - сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

В 2022 году пособие на ребенка получили на 162,4 тысячи детей, а ежегодное социальное пособие на проезд студентам - 2,2 тысячи получателей.

Также в прошлом году ощутимую поддержку от государства получали родители детей в возрасте от трех до семи лет. Ежемесячная помощь оказывалась в дифференцированном размере - 50, 75 либо 100 процентов от регионального прожиточного минимума. На Ставрополье такого вида поддержкой были охвачены семьи, где воспитываются 97,9 тысячи детей.

Особое внимание уделяется многодетным. Как отметили в ведомстве, в 2022 году таким семьям в Ставропольском крае, независимо от дохода, выплачивалась ежемесячная денежная компенсация в размере 754 рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Помощь в общей сложности получили более 44 тысяч многодетных ставропольских семей на 150 тысяч детей.

Еще один вид помощи, которую получают многодетные семьи на Ставрополье, - выплата ежегодной компенсации в размере 5200 рублей на покупку школьной одежды и принадлежностей для учащихся не старше 18 лет. В прошлом году компенсацию получили 34 тысячи многодетных семей на 69,4 тысячи школьников.

Соцконтракт - выход на новый уровень жизни

Ставропольский край стал одним из первых регионов в стране, где была создана стартовая площадка для выхода людей, оказавшихся в сложной ситуации, на достойный уровень жизни. Речь идет о государственной социальной помощи на основании социального контракта. Такой вид поддержки реализуется в регионе с 2014 года, и только с 2021 года эта система начала работать во всех регионах страны.

- Цель соцконтракта заключается в том, чтобы в обмен на материальную помощь у получающих денежные средства малообеспеченных семей возникали встречные обязательства, исполнение которых позволяет развивать их активную жизненную позицию, - объясняют специалисты минсоцзащиты края. - Социальный контракт дает возможность индивидуально подойти к проблеме каждой семьи, оказавшейся в кризисной ситуации.

На Ставрополье эта мера соцподдержки востребована, а число ставропольцев, обращающихся за государственной социальной помощью, растет из года в год. Увеличивается и потребность в средствах для ее оказания.

В 2022 году объем средств, предусмотренный на заключение социальных контрактов, составил свыше 705 млн рублей. Всего за год было заключено 4626 социальных контрактов. Стоит отметить, что 83% из них - активные: 42% от общего числа заключенных контрактов относятся к осуществлению предпринимательской деятельности, 28% контрактов - поиск работы, 13% - ведение личного подсобного хозяйства, 17% - иные виды контрактов.

В прошлом году на федеральном уровне было принято решение о повышении на 100 тысяч рублей с 1 июля 2022 года верхней границы выплат по двум направлениям: на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности - до 350 тысяч рублей и на ведение личного подсобного хозяйства - до 200 тысяч рублей.

В 2023 году на Ставрополье планируется заключить 4311 социальных контрактов. Необходимые средства на эти цели в бюджете предусмотрены.

Помощь в оплате коммунальных услуг

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг установлены как федеральным, так и краевым законодательством.

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг установлены как федеральным, так и краевым законодательством Фото: Даниил ОПАРИН

Льготным категориям (гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне), а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов предоставляется компенсация расходов на оплату ЖКУ в объеме, определенном федеральным законодательством.

В 2022 году компенсацию на ЖКУ получили более 158 тысяч граждан указанных категорий на общую сумму свыше 2 млрд рублей.

Краевым законом предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. На компенсацию могут претендовать одиноко проживающие неработающие граждане - собственники жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории края, достигшие возраста 70 лет и более, а также собственники жилых помещений в возрасте 70 лет и старше, проживающие в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов 1 и (или) 2 групп, - в размере 50 (100)% от размера взноса, рассчитанного по установленным краевым законом правилам.

В 2022 году компенсация взноса была предоставлена более чем 19 тыс. граждан на общую сумму в 47 млн рублей.

На основании краевого закона, принятого в 2020 году, от оплаты ЖКУ освобождаются участники, инвалиды Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники фашизма. В прошлом году этой мерой соцподдержки воспользовались 512 ветеранов на общую сумму 15,6 миллиона рублей.

На помощь от государства в виде субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг могут рассчитывать те граждане, чьи расходы на коммуналку составляют более 22% от общего дохода семьи. В прошлом году более 49 тысяч ставропольских семей получили субсидии на сумму в 1,18 млрд рублей.

- Меры соцподдержки по оплате ЖКУ предоставлялись своевременно, задолженности перед получателями нет, - отметили в ведомстве.