Качество выше, цены ниже: жители Ставрополья выбирают продукцию местных производителей

Ставропольцы все чаще отдают предпочтение товарам региональных производителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 2010 года в рамках госпрограммы Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» в регионе реализуется информационно-маркетинговый проект «Покупай ставропольское!».

Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что это один из наиболее значимых проектов в сфере пищевой перерабатывающей индустрии региона. За время реализации он доказал свою эффективность и востребованность со стороны покупателей, производителей и торговых сетей.

Выгодная альтернатива

Работу по обеспечению ставропольцев доступной по цене и высококачественной продукцией ведет министерство экономического развития Ставрополья. В регионе активно развивается многоформатная торговля, создаются прямые каналы продаж, что позволяет формировать здоровую конкурентную среду.

Сегодня в крае действуют 502 ярмарочные площадки различного формата, и только 32 из них находятся в частной собственности.

По данным краевого министерства экономического развития, с начала нынешнего года на Ставрополье проведено уже 7000 ярмарочных мероприятий. Более половины из них были организованы органами местного самоуправления. Что немаловажно, торговые места участникам ярмарок предоставлялись на безвозмездной основе.

С самого начала реализации информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!» на территории края проходят различные ярмарочные мероприятия: ярмарки праздничные, тематические, выходного дня. Такой формат продажи населению местной продукции - выгодная альтернатива торговым сетям. Для предприятий и фермеров это возможность найти своего покупателя, а для ставропольцев - купить высококачественную продукцию по доступной цене.

Очень популярна у потребителей местная плодоовощная продукция. Она не только качественная и вкусная, но и на таких ярмарках ее продают по ценам ниже средних краевых. К примеру, купленная здесь капуста белокочанная обходится в среднем на 10 процентов дешевле, чем в магазинах, лук - на 15%, картофель - на 17%, а цены на яблоки тут в среднем на 38% ниже магазинных.

На ярмарках можно купить качественную местную продукцию по доступной цене Фото: Анастасия ОСИПОВА

Создание альтернативы торговым сетям в виде ярмарок всех форматов с привлечением местных производителей и фермеров, где они могут выгодно и гарантированно реализовывать свой товар, - один из важнейших вопросов, который находится на особом контроле у главы Ставрополья.

- В прошлом году по поручению губернатора мы начали реализацию такого формата, как мини-ярмарки. Тогда в местах с высокой проходимостью населения были организованы 56 площадок для торговли только местными производителями, - рассказывает министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин. - В этом году количество площадок уже увеличено на 16%, сегодня в крае 65 мини-ярмарок. На них организована торговля от двух до пяти производителей.

Удобно и доступно

Успешно развивается и такой формат внутриквартальной торговли, как акция «Овощи к подъезду», которая в этом году объявлена круглогодичной.

- Цель акции - предотвращение дефицита овощей «борщевого набора», а также другой плодоовощной продукции в период межсезонья, снижение волатильности цен и снятие социальной напряженности в период исчерпания товарных запасов урожая прошлого года, - отмечают в ведомстве.

В 2022 году в рамках акции «Овощи к подъезду» работали 398 площадок, что на 19% больше, чем годом ранее. На сегодняшний день на Ставрополье действуют уже 412 таких площадок. По итогам прошлого года оборот составил 11 миллионов рублей.

Кроме того, в крае активно ведется организованная органами местного самоуправления торговля ставропольскими продуктами на нестационарных объектах, размещенных прямо у входов в магазины крупных торговых сетей и торговых цент- ров.

По данным министерства экономического развития края, в настоящий момент на Ставрополье действуют 5,6 тысячи нестационарных объектов продажи сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, что на 10% больше показателя 2022 года.

Эффективная реализация информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!» позволила обеспечить устойчивый рост присутствия местной продукции на полках различных магазинов. Только за последние пять лет ее доля на площадках всех форм торговли выросла на 40% и в настоящее время составляет более 70%.

- По поручению губернатора Владимира Владимирова ведем работу по обеспечению рынков сбыта для производителей и увеличению возможностей для земляков по приобретению качественной продукции по справедливым ценам, - отмечает Денис Полюбин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Успешное партнерство

Для продвижения продукции местных производителей министерством экономического развития Ставропольского края ежегодно проводятся торгово-закупочные сессии с участием представителей торговых сетей регионального и федерального значения и оптово-розничных компаний. Данный формат бизнес-встреч позволяет наладить партнерство между производителями и поставщиками, а значит, увеличить долю ставропольской продукции на прилавках крупных торговых точек.

В 2022 году было проведено 10 торгово-закупочных сессий с участием товаропроизводителей Ставрополья и представителей сетевых компаний.

- В целом, доля продукции производителей Ставропольского края в магазинах федеральных и региональных сетей составляет по разным позициям от 40 до 93 процентов, - отмечают специалисты ведомства.

Так, доля хлеба и хлебобулочных изделий местных производителей на прилавках магазинов крупных торговых сетей сейчас - 93 процента, мяса птицы - 71%, мясных деликатесов - 51%, минеральной воды - 57%, молока и молочной продукции - 50%.

Стоит отметить, что продукция ставропольских предприятий реализуется не только на территории края, но и за его пределами. Чаще всего в магазины других регионов страны поставляются минеральная вода, коньяк и макаронные изделия.

Расширять присутствие ставропольских продуктов в магазинах федеральных сетей помогает и проект «Час ритейла», в рамках которого в 2022 году было проведено 25 встреч. В первом квартале 2023-го также уже состоялись восемь подобных встреч.

Результатом этой продуктивной работы стало увеличение поставок различных видов произведенной в крае продукции (колбасных и макаронных изделий, сыров, алкогольных и безалкогольных напитков, минеральной воды) на прилавки популярных среди ставропольских потребителей супермаркетов, магазинов, а также крупных маркетплейсов.

- Будем продолжать развивать сотрудничество ставропольских производителей и организаций торговли, наращивать долю их продукции в ассортименте. Это поручение главы нашего региона Владимира Владимирова, исполняя его, мы помогаем нашим производителям наращивать объемы производства и улучшать благосостояние жителей края, - отметил Денис Полюбин.