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Экономика19 апреля 2023 6:00

Качество выше, цены ниже: жители Ставрополья выбирают продукцию местных производителей

Проект «Покупай ставропольское!» помогает развивать многоформатную торговлю
Елена БЕРГ
Елена БЕРГ
Ставропольцы все чаще отдают предпочтение товарам региональных производителей

Ставропольцы все чаще отдают предпочтение товарам региональных производителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 2010 года в рамках госпрограммы Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» в регионе реализуется информационно-маркетинговый проект «Покупай ставропольское!».

Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что это один из наиболее значимых проектов в сфере пищевой перерабатывающей индустрии региона. За время реализации он доказал свою эффективность и востребованность со стороны покупателей, производителей и торговых сетей.

Выгодная альтернатива

Работу по обеспечению ставропольцев доступной по цене и высококачественной продукцией ведет министерство экономического развития Ставрополья. В регионе активно развивается многоформатная торговля, создаются прямые каналы продаж, что позволяет формировать здоровую конкурентную среду.

Сегодня в крае действуют 502 ярмарочные площадки различного формата, и только 32 из них находятся в частной собственности.

По данным краевого министерства экономического развития, с начала нынешнего года на Ставрополье проведено уже 7000 ярмарочных мероприятий. Более половины из них были организованы органами местного самоуправления. Что немаловажно, торговые места участникам ярмарок предоставлялись на безвозмездной основе.

С самого начала реализации информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!» на территории края проходят различные ярмарочные мероприятия: ярмарки праздничные, тематические, выходного дня. Такой формат продажи населению местной продукции - выгодная альтернатива торговым сетям. Для предприятий и фермеров это возможность найти своего покупателя, а для ставропольцев - купить высококачественную продукцию по доступной цене.

Очень популярна у потребителей местная плодоовощная продукция. Она не только качественная и вкусная, но и на таких ярмарках ее продают по ценам ниже средних краевых. К примеру, купленная здесь капуста белокочанная обходится в среднем на 10 процентов дешевле, чем в магазинах, лук - на 15%, картофель - на 17%, а цены на яблоки тут в среднем на 38% ниже магазинных.

На ярмарках можно купить качественную местную продукцию по доступной цене

На ярмарках можно купить качественную местную продукцию по доступной цене

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Создание альтернативы торговым сетям в виде ярмарок всех форматов с привлечением местных производителей и фермеров, где они могут выгодно и гарантированно реализовывать свой товар, - один из важнейших вопросов, который находится на особом контроле у главы Ставрополья.

- В прошлом году по поручению губернатора мы начали реализацию такого формата, как мини-ярмарки. Тогда в местах с высокой проходимостью населения были организованы 56 площадок для торговли только местными производителями, - рассказывает министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин. - В этом году количество площадок уже увеличено на 16%, сегодня в крае 65 мини-ярмарок. На них организована торговля от двух до пяти производителей.

Удобно и доступно

Успешно развивается и такой формат внутриквартальной торговли, как акция «Овощи к подъезду», которая в этом году объявлена круглогодичной.

- Цель акции - предотвращение дефицита овощей «борщевого набора», а также другой плодоовощной продукции в период межсезонья, снижение волатильности цен и снятие социальной напряженности в период исчерпания товарных запасов урожая прошлого года, - отмечают в ведомстве.

В 2022 году в рамках акции «Овощи к подъезду» работали 398 площадок, что на 19% больше, чем годом ранее. На сегодняшний день на Ставрополье действуют уже 412 таких площадок. По итогам прошлого года оборот составил 11 миллионов рублей.

Кроме того, в крае активно ведется организованная органами местного самоуправления торговля ставропольскими продуктами на нестационарных объектах, размещенных прямо у входов в магазины крупных торговых сетей и торговых цент- ров.

По данным министерства экономического развития края, в настоящий момент на Ставрополье действуют 5,6 тысячи нестационарных объектов продажи сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, что на 10% больше показателя 2022 года.

Эффективная реализация информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!» позволила обеспечить устойчивый рост присутствия местной продукции на полках различных магазинов. Только за последние пять лет ее доля на площадках всех форм торговли выросла на 40% и в настоящее время составляет более 70%.

- По поручению губернатора Владимира Владимирова ведем работу по обеспечению рынков сбыта для производителей и увеличению возможностей для земляков по приобретению качественной продукции по справедливым ценам, - отмечает Денис Полюбин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Успешное партнерство

Для продвижения продукции местных производителей министерством экономического развития Ставропольского края ежегодно проводятся торгово-закупочные сессии с участием представителей торговых сетей регионального и федерального значения и оптово-розничных компаний. Данный формат бизнес-встреч позволяет наладить партнерство между производителями и поставщиками, а значит, увеличить долю ставропольской продукции на прилавках крупных торговых точек.

В 2022 году было проведено 10 торгово-закупочных сессий с участием товаропроизводителей Ставрополья и представителей сетевых компаний.

- В целом, доля продукции производителей Ставропольского края в магазинах федеральных и региональных сетей составляет по разным позициям от 40 до 93 процентов, - отмечают специалисты ведомства.

Так, доля хлеба и хлебобулочных изделий местных производителей на прилавках магазинов крупных торговых сетей сейчас - 93 процента, мяса птицы - 71%, мясных деликатесов - 51%, минеральной воды - 57%, молока и молочной продукции - 50%.

Стоит отметить, что продукция ставропольских предприятий реализуется не только на территории края, но и за его пределами. Чаще всего в магазины других регионов страны поставляются минеральная вода, коньяк и макаронные изделия.

Расширять присутствие ставропольских продуктов в магазинах федеральных сетей помогает и проект «Час ритейла», в рамках которого в 2022 году было проведено 25 встреч. В первом квартале 2023-го также уже состоялись восемь подобных встреч.

Результатом этой продуктивной работы стало увеличение поставок различных видов произведенной в крае продукции (колбасных и макаронных изделий, сыров, алкогольных и безалкогольных напитков, минеральной воды) на прилавки популярных среди ставропольских потребителей супермаркетов, магазинов, а также крупных маркетплейсов.

- Будем продолжать развивать сотрудничество ставропольских производителей и организаций торговли, наращивать долю их продукции в ассортименте. Это поручение главы нашего региона Владимира Владимирова, исполняя его, мы помогаем нашим производителям наращивать объемы производства и улучшать благосостояние жителей края, - отметил Денис Полюбин.

Экономика: Финансы/цены