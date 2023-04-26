Погода испортит майские праздники: на Кавказе ожидают грозы и ветры

Непогода уйдет в рабочие дни Фото: Евгений Тимофеев

На Северном Кавказе прогнозируют ухудшение погоды. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС предупредил жителей округа об обильных осадках и сильном ветре.

Согласно открытым источникам, в ближайшие дни в регионах Северного Кавказа будет ясная и теплая погода. В Ставропольском крае воздух прогреется до 25 градусов, в Грозном – до 22 градусов, во Владикавказе и Черкеске – до 21 градуса, в Нальчике и Махачкале – до 20 градусов.

Погода в Ставропольском крае на ближайшие три дня. Фото: stavpogoda.ru

Погода испортится ближе к 30 апреля. Днем во многих регионах Кавказа заметно похолодает, где-то температура опустится до 10 градусов, а ночью – до 6-7 градусов. Заморозки не прогнозируются.

Кроме того, польют сильные дожди, в некоторых регионах возможна гроза. Также вырастет скорость ветра. В Ставропольском крае, к примеру, порывы будут достигать 15 метров в секунду, в Махачкале – 14 метров в секунду. Относительно прохладная погода сохранится, ориентировочно, до 3-4 мая. Тогда же, согласно открытым данным, должны кончиться проливные дожди.

Ночью температура будет ниже 10 градусов, заморозки не ожидаются Фото: Михаил ФРОЛОВ

Непогода на майские праздники прогнозируют на юге Западной и Средней Сибири. В Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии, например, ожидают мокрый снег и дождь.