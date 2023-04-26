Лучших инженеров определили на чемпионате «МАСТЕР-КРЭТ» в Ставрополе

В течение двух дней конкурсанты решали сложнейшие инженерные задачи. Фото: предоставлено заводом «Сигнал»

В Ставрополе на радиозаводе «Сигнал» (входит в Концерн «Радиоэлектронные технологии» гос-корпорации «Ростех») завершился III корпоративный чемпионат по профессиональному мастерству «МАСТЕР-КРЭТ».

В этом году за звание лучшего в профессии состязались специалисты предприятий контура Концерна «Радиоэлектронные технологии», организаций-членов Ставропольского регионального отделения Союза машиностроителей России и Северо-Кавказского федерального университета.

12 команд из Екатеринбурга, Таганрога, Великого Новгорода, Смоленской и Рязанской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области и Ставрополья продемонстрировали свои знания и умения в двух компетенциях: «Инженерный дизайн CAD (конструкторы)» и «Инженер-технолог машиностроения».

Открывая мероприятие, гендиректор ПАО «Сигнал», председатель Ставропольского регионального отделения ООО «Союзмаш России» Андрей Кочерга поприветствовал участников «МАСТЕР-КРЭТ», отметив, что в этом году на чемпионате собрались лучшие представители инженерных специальностей не только предприятий Концерна, но и инженеры промышленных предприятий Ставрополья, а также представители СКФУ - крупнейшего вуза России.

- Концерн «Радиоэлектронные технологии», являющийся лидером радиоэлектронной отрасли России, обеспечил возможность испытать свои профессиональные силы, расширить свои возможности и поделиться своим опытом на нашей площадке, - сказал Андрей Викторович. - Я думаю, что проведение нами открытых конкурсов станет своего рода традицией. Сегодня наш конкурс уникален еще и потому, что мы изменили его содержание. Традиционно конкурс проводился для представителей рабочих специальностей. В этом году мы повысили планку, и сегодня конкурс проводится для конструкторов и технологов, наиболее интеллектуальной, профессиональной и перспективной части, можно сказать, элиты предприятий.

Первый замминистра промышленности края Дмитрий Макаркин выразил надежду, что открытый чемпионат «МАСТЕР-КРЭТ» станет родоначальником конкурсов профмастерства среди инженерных специальностей не только на Ставрополье, но и в целом в России.

Победителям чемпионата вручили денежные призы, ценные подарки и грамоты. Фото: предоставлено заводом «Сигнал»

Уникальность III корпоративного чемпионата профессионального мастерства «МАСТЕР-КРЭТ/2023» отметила и Эльвира Фуер, директор департамента по управлению персоналом АО «КРЭТ»:

- Чемпионат проводится на одном из лучших предприятий АО «КРЭТ» - ПАО «Сигнал» - в очень сложных компетенциях. Золотые руки у нас уже соревновались. Пришло время соревноваться золотым головам. Мне кажется, что здесь собрались самые смелые. И то, что в такое напряженное время для предприятий оборонно-промышленного комплекса руководители предприятий направили сотрудников на соревнования, говорит о том, что есть понимание важности и приоритетности перехода на отечественное программное обеспечение в рамках государственной стратегии импортозамещения.

Значимость мероприятия обозначил также и проректор по научной работе СКФУ Анатолий Алиханов, отметив, что для студентов участие в конкурсе - отличная возможность повысить профессиональные компетенции и приобрести новый опыт.

В течение двух дней конкурсанты решали сложнейшие инженерные задачи, в перерывах между этапами состязаний знакомились с работой одного из лучших предприятий страны - радиозавода «Сигнал» - и достопримечательностями Ставрополя.

ДОСКА ПОЧЕТА

Качество работы участников оценивали члены экспертной комиссии. Учитывался целый ряд критериев. По результатам напряженного состязания первые места среди участников чемпионата распределились следующим образом: 1-е место в компетенции «Инженерный дизайн CAD» занял начальник конструкторского отдела завода «Сигнал» Роман Рязанцев, 2-е - ведущий инженер-конструктор компании «Стилсофт» (Ставрополь) Иван Кудрявцев, 3-е - ведущий инженер-конструктор опытного конструкторского бюро медицинской техники Уральского приборостроительного завода Семен Мурзин.

Победителем в компетенции «Инженер-технолог машиностроения» стала Олеся Бачманова, инженер-технолог 2-й категории завода «Сигнал», на 2-м месте - Александр Копнин, инженер-технолог 3-й категории Государственного Рязанского приборного завода, а третье почетное место занял Михаил Зайцев, ведущий инженер-технолог бюро программного управления завода «Сигнал».

Победителям чемпионата вручили денежные призы, ценные подарки и грамоты.

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