В Чечне при разминировании дороги двое саперов подорвались на мине

Саперы занимались поиском взрывоопасных предметов. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Чеченской республике двое саперов пострадали при разминировании дороги. Инцидент произошел во время работ у проезжей части дороги в Шали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, двое военнослужащих - командир саперного батальона и взрывотехник-спасатель из Санкт-Петербурга занимались поиском взрывоопасных предметов вдоль местной дороги и пропустили одну противопехотную мину «ПМН-1». Произошел взрыв в результате которого оба военнослужащих пострадали.

По предварительной информации, командир саперного батальона госпитализирован с ранениями руки и стопы. Взрывотехнику повезло немного больше - он отделался множеством ссадин и ран, не представляющих опасности для жизни.

Официальных комментариев по факту ЧП на данный момент не поступало.

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