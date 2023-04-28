Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 апреля 2023 7:47

В Чечне при разминировании дороги двое саперов подорвались на мине

Один из них с серьезными ранениями доставлен в больницу
Алина МАКСИМОВА
Саперы занимались поиском взрывоопасных предметов.

Саперы занимались поиском взрывоопасных предметов.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Чеченской республике двое саперов пострадали при разминировании дороги. Инцидент произошел во время работ у проезжей части дороги в Шали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, двое военнослужащих - командир саперного батальона и взрывотехник-спасатель из Санкт-Петербурга занимались поиском взрывоопасных предметов вдоль местной дороги и пропустили одну противопехотную мину «ПМН-1». Произошел взрыв в результате которого оба военнослужащих пострадали.

По предварительной информации, командир саперного батальона госпитализирован с ранениями руки и стопы. Взрывотехнику повезло немного больше - он отделался множеством ссадин и ран, не представляющих опасности для жизни.

Официальных комментариев по факту ЧП на данный момент не поступало.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о нападении боевиков на РОВД в Гудермесе. Информацию о том, что произошла перестрелка подтвердил лично глава республики Рамзан Кадыров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бурная перестрелка с группой боевиков»: Кадыров раскрыл правду о спецоперации в Надтеречном районе

В Чечне с забора сняли опасного боевика (подробнее).

ЧППроисшествия: ЧП