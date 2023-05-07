На Ставрополье придут грозовые дожди и похолодание

Сильные дожди ожидаются в крае. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье надвигается непогода. По прогнозам синоптиков, в крае ожидаются грозовые дожди, местами град и понижение температуры.

По данным регионального Гидрометцентра, на Ставрополье днем 8 мая столбики термометров не поднимутся выше отметки в 17 градусов тепла, ожидается кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах края сильные пройдут сильные дожди с градом. Ветер будет дуть со скоростью 6 -11 метров в секунду. К ночи температура опуститься до 9 градусов выше нуля.

В Ставрополе днем будет всего 14 градусов тепла, а к ночи похолодает до + 5 – 7 градусов. В краевой столице также ожидается кратковременный дождь и ветер 9 – 11 метров в секунду.

В День Победы в крае также ожидаются дожди и грозы, а температура воздуха днем составит +22 градуса.

В Ставрополе 9 мая ожидается до 14 градусов тепла и кратковременный дождь.

Дождливая погода сохранится в крае и в первый рабочий день короткой трудовой недели.

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