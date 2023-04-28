«Годами скрывал трупы в колодце»: жителя Ставрополья, убивавшего родню под Новый год, отправили в тюрьму

Фото с места преступления: СУ СКР по СК

Житель Ставрополья, у которого в колодце нашли тела его близких, отправится в колонию строгого режима. Оба родственника погибли в канун Нового года. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Фото обвиняемого: СУ СКР по СК

31 декабря 2022 года в Кочубеевском округе житель села Балахоновское не дождался курантов по телевизору и устроил праздничное застолье с гражданской женой. Правда, праздник не задался: после очередного тоста мужчина упрекнул возлюбленную в том, что она вышла из дома без предупреждения. А женщина не стала терпеть унижения и ответила оскорблениями – да такими могучими, что ставрополец рассвирепел.

– Я ее дернул со стула, и она ударилась об дверной проем. Я просил ее успокоиться, а она продолжила выделываться. Я начал руками и ногами бить сильно. Она опять упала, я ее поднял, на кровать положил и перевернул, а она уже неживая, – рассказал обвиняемый на допросе, кадры которого опубликовало СУ СКР по Ставрополью.

Когда мужчина понял, что натворил делов, позвал мать с отчимом и попросил их скинуть тело возлюбленной в колодец рядом с домом. Правда, полицейские узнали о пропаже женщины, и начались следственные действия. Через неделю правоохранителям стало известно, что потерпевшая погибла. Когда начали вытягивать труп, нашли другие останки. На допросе ставрополец признался, что это его брат.

Фото с места преступления: СУ СКР по СК

Пять лет назад, в декабре 2017 года, братья затронули щепетильную семейную тему – младший упрекнул старшего в том, что тот живет за счет родителей и не спешит съезжать. Обвиняемого разозли претензии, и он ударил брата металлическим прутом по голове. А когда тот упал на пол, принялся добивать ногами и руками.

Ставрополец думал, что если брат не отвечает – он осознал свою ошибку и так извиняется, потому без задней мысли пошел отдыхать. На утро потерпевший лежал в таком же положении, а пульс у него не прощупывался. Мужчина погрузил жертву на санки, прикатил к колодцу и сбросил туда, следует из данных СУ СКР по Ставрополью.

Фото из зала суда: прокуратура Ставрополья

За два преступления ставропольцу инкриминировали убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Накануне Кочубеевский суд признал его виновным и приговорил к 13 годам в колонии строгого режима. Кроме того, следователи еще расследуют дело, возбужденное против отчима: его подозревают в укрывательстве преступления. Мама осужденного проходит по обоим делам как свидетель.