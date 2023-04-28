Ставропольские студенты и школьники приняли участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов»

Участие в акции приняли 1166 учащихся из девяти образовательных учреждений краевой столицы. Фото: signalrp.ru

С 10 по 19 апреля в Ставрополе прошли профориентационные мероприятия для школьников и студентов в рамках уже ставшей традиционной Всероссийской акции «Неделя без турникетов», организованной Ставропольским региональным отделением Союза машиностроителей России.

На этот раз участие в акции приняли 1166 учащихся из девяти образовательных учреждений краевой столицы: Ставропольского регионального многопрофильного колледжа, Северо-Кавказского федерального университета, Ставропольского колледжа связи, средней школы № 2, Ставропольского политехнического колледжа, лицея № 10, Президентского кадетского училища, Ставропольского колледжа вычислительной техники и электроники, а также центра дополнительного образования «Лидер».

Ребята побывали на трех предприятиях Ставрополя: в Северо-Кавказском центре стандартизации и метрологии, на заводе «Электроавтоматика» и Ставропольском радиозаводе «Сигнал» - одном из передовых предприятий Концерна «Радиоэлектронные технологии» в составе госкорпорации «Ростех».

Ребята побывали на трех предприятиях Ставрополя. Фото: signalrp.ru

На «Электроавтоматике» и на заводе «Сигнал» школьникам и студентам показали основные производственные цеха. Ребята увидели, как организован рабочий процесс, а некоторым даже удалось по-настоящему принять в нем участие.

Кроме того, юные машиностроители смогли больше узнать о профессиях, востребованных на современном промышленном производстве, познакомиться с реальными условиями труда, пообщаться с ведущими сотрудниками и специалистами предприятий Ставропольского СоюзМаш.

- Живой интерес проявляли юные гости и во время визита в Северо-Кавказский ЦСМ, - рассказали организаторы мероприятия. - Ребята задавали разнообразные вопросы, а многие решили для себя, что по окончании своего учебного заведения придут работать сюда в метрологические лаборатории.

Акция помогла многим получить ответы на вопросы о будущей профессии и пополнить знания по изучаемым профильным дисциплинам. Фото: signalrp.ru

Во время интересной и познавательной экскурсии по интерактивному информационно-музейному центру завода «Сигнал» юноши и девушки узнали много нового об истории предприятия, о людях, которые внесли серьезный вклад в развитие этого важного для экономики производства, о передовиках и новаторах.

Акция помогла многим получить ответы на волнующие вопросы о будущей профессии и пополнить знания по изучаемым профильным дисциплинам.

НАША СПРАВКА

«Неделя без турникетов» проводится Союзом машиностроителей России с 2015 года. Профориентационная акция проходит два раза в году - в апреле и октябре. Цель мероприятия - повышение у молодежи интереса к инженерно-техническим специальностям, формирование системы ранней профессиональной ориентации, увеличение кадрового потенциала машиностроительной отрасли страны.

В течение нескольких дней предприятия открыты для посетителей - школьников и студентов. Для них проводятся экскурсии, во время которых можно «изнутри» увидеть работу организаций, на которые ребята в будущем могут трудоустроиться, познакомиться с коллективами и их традициями.

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