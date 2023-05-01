Учителя света: «Россети Северный Кавказ» продолжает активно развивать институт наставничества

Старшим товарищем и учителем для Ахмеда Ахриева стал Руслан Ахреев. Фото: www.rossetisk.ru

Главной ценностью в электроэнергетике всегда считались люди. В отрасли активно развивается и целенаправленно институт наставничества, значение которого трудно переоценить. Сегодня сотни энергетиков успешно совмещают свою основную деятельность с подготовкой персонала для сетевого комплекса, формируя отношение молодых специалистов к профессии.

Сложное оборудование и технологические процессы, повышенные требования к технике безопасности, понимание того, что от тебя зависит работа всей системы и нередко жизнь коллег – в отрасли очень важно поддержать начинающего специалиста, передать ему глубинные знания, поделиться годами наработанным опытом, познакомить с корпоративной культурой и коллективом.

Впрочем, энергетики – народ особый. Ответственность и готовность прийти на выручку для них первостепенны. Именно поэтому, работники «светлой» отрасли вкладывают свои силы и знания в развитие и профессиональный рост молодых специалистов. Наставничество для них – не дополнительная нагрузка, а добровольный вклад в общее дело.

В День труда и в Год педагога и наставника рассказываем о профессиональных энергетиках-наставниках «Россети Северный Кавказ», чей труд направлен на развитие отрасли.

Антон Бессарабов, Сергей Кобозев, Илья Кобозев (слева направо). Фото: www.rossetisk.ru

Должность главного инженера Западных электрических сетей филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» вот уже более трех десятков лет занимает Сергей Кобозев. Специалист очень редко бывает в своем рабочем кабинете, чаще всего его можно встретить в диспетчерской службы или в полях – на энергообъекте. Словом, там, где решаются основные вопросы обеспечения надежного электроснабжения территорий и где проверяется неукоснительное соблюдение норм и правил. Энергетик с 33-летним стажем охотно передает опыт молодым специалистам, в том числе и сыну Илье, который уже возглавляет диспетчерскую службу подразделения.

По словам Сергея Анатольевича, особенно не просто работать в осенне-зимний период, когда Ставрополь и его окрестности подвержены порывам шквалистого ветра и обледенению.

- В таких сложных условиях энергетикам приходится проявлять все свое искусство. Именно тогда необходимо контролировать работу молодых специалистов и всецело помогать им, - рассказывает Сергей Кобозев.

Николай Попов и Андрей Супрунов. Фото: www.rossetisk.ru

Порядка 17 лет в отрасли трудится Николай Попов, главный инженер Урупских районных электрических сетей филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго». Начинал электромонтёром Преградненского производственного участка РЭС. За время работы энергетик изучил распределительные сети района, выявил проблемные места и перспективы развития. Опытный специалист был выбран в качестве наставника для молодого сотрудника – мастера Курджиновского производственного участка Урупских РЭС Андрея Супрунова, который пришел в компанию пару месяцев назад. Вверенный ему участок в с. Курджиново – один из самых отдалённых и сложных, расположен в горной лесистой местности.

- Работа, конечно, тяжелая. Практически все обслуживаемые нами линии электропередачи находятся в лесу и горах, где зачастую бывают оползни. Но трудности не пугают, я знаю, что в любой момент могу обратиться за помощью и советом к своему опытному наставнику, – отмечает Андрей Супрунов.

Елена Бабенко с коллегами. Фото: www.rossetisk.ru

Одним из передовых сотрудников филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» значится заместитель начальника отдела реализации электроэнергии Елена Бабенко – ветеран энергоотрасли с 34-летним стажем. В профессию Елена Георгиевна пришла еще в советское время, когда после учебы нужно было отработать три года по распределению. В то время наставничество было развито повсеместно.

- У меня были очень хорошие наставники. Возможно поэтому я всегда с радостью делюсь своим опытом с новым поколением энергетиков. Марина Гаунова, Марина Шогенова, Лаура Жемгуразова, Лиана Савкуева, Юлианна Карданова, Руслан Джаппуев, Мадина Кумахова – этим специалистам я была старшим товарищем. Многие уже достигли серьезных результатов в профессии. Очень горжусь ими, – поделилась Елена Бабенко.

Таймураз Хугаев. Фото: www.rossetisk.ru

30 лет в отрасли отработал и Таймураз Хугаев, электромонтёр 5-го разряда Левобережной группы подстанций филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго». Эта группа подстанций охватывает не только весь Владикавказ, но и часть районов Северной Осетии. В составе – 16 подстанций в различных населенных пунктах. Участок требует оперативности, порой бригаде Хугаева приходится колесить сутками по горным окрестностям. Своими знаниями и опытом Таймураз Хугаев всегда охотно делится с новичками.

- Это, прежде всего, ответственность перед земляками. Когда на кону надежное электроснабжение Родины, важно работать сообща, понимать, ценить и беречь друг друга. Этому принципу вот уже не один десяток лет следуют в нашем коллективе, – говорит Таймураз Гаспарович.

Осенью 2022 года в «светлую» отрасль пришел Ахмед Ахриев. Он с детства мечтал помогать людям и спустя годы нашел свое призвание. Первая ступень его карьеры – электромонтер Джейрахских районных электрических сетей, одного из самых сложных участков в составе филиала «Ингушэнерго». Специалисты тут работают в экстремальных условиях высокогорья и по первой без наставника справиться почти нереально.

- Электроэнергетика – благородный, но тяжелый труд. И это столкновение с реальностью нужно уметь «пережить». Принять удар и не отказаться от своей мечты. Лично мне помог наставник. Глядя на его пример, я понял – трудности ничто в сравнении с нашей миссией, - делится Ахмед.

Старшим товарищем и учителем для Ахмеда стал Руслан Ахреев, главный инженер подразделения, снискавший за 10 лет работы безоговорочное уважение коллег.

- Когда-то и мне дали возможность стать своим в братстве сильных и преданных делу людей – бережно, буквально «за руку». И это наследие я с радостью передаю молодому поколению энергетиков, – отмечает Руслан.

Хизир Маашев и Умар Мусаев. Фото: www.rossetisk.ru

Опытом с молодыми специалистами уже долгие годы делится и Хизир Маашев, инженер Службы релейной защиты и автоматики АО «Чеченэнерго». В числе своих лучших учеников энергетик называет Умара Мусаева, который с детства интересовался работой различных электроприборов и устройств.

- С возрастом интерес к отрасли только усиливался. Поэтому после школы мой выбор пал на специальность «Электротехника и электроэнергетика», – говорит Умар.

Перспективного студента заметили в АО «Чеченэнерго», предложили работу. Даже спустя несколько лет работы Умар часто обращается за советом к Хазиру – доброму учителю, который всегда готов помочь.

Баймирза Магомедгаджиев и Магомед Османов. Фото: www.rossetisk.ru

Мастер Дагестанского сетевого участка Хасавюртовских районных электрических сетей филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Баймирза Магомедгаджиев стал наставником электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей Магомеду Османову.

- От нашей работы зависит надежное и качественное электроснабжение республики, поэтому весь комплекс мероприятий по эксплуатации и обслуживанию электрических сетей я провожу в строгом соответствии с регламентом. Советы наставника очень помогают не только в работе, но и в жизни, - говорит Магомед Османов.