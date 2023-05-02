Бизнесмен, инсценировавший свое убийство, выявил заказчика покушения с помощью кетчупа и киллера

Обвиняемый задолжал потерпевшему больше 16 млн рублей Фото: Антон СОКОЛОВ

Организатору покушения, который хотел сделать своего бизнес-партнера «овощем», ужесточили наказание на Ставрополье. Это следует из постановления суда, опубликованного в открытом доступе.

В 2018 году Андрей дал своему другу Виктору партию молодых пиявок, которых можно было выгодно перепродать, когда те вырастут. Половину товара тот должен был вернуть. Всего было более 200 тысяч особей, общая стоимость которых составила около 1,4 млн рублей. Но Виктор не справился, и большая часть выводка погибла – осталось около четверти. Андрей потребовал компенсировать ему затраты, но с учетом того, что пиявочники потеряли время и товар. Насчитали убытки на 3,6 млн рублей. Правда, за годы сумма выросла до 16,6 млн рублей. Андрей уверяет, что продолжал занимать приятелю на машины, квартиру и стройки. А Виктор жаловался, что товарищ поставил его на счетчик. Как бы там ни было, но именно эту сумму они установили в расписке, которая предшествовала преступлению.

К февралю 2022 года Виктор полностью погряз в кредитах. Чтобы избавиться от многомиллионного долга, он решил расправиться с Андреем. Киллеру, по его идее, надо было устроить ДТП с потерпевшим и избить его, чтобы «сделать из него овоща». План реализовывал Аслан – рабочий со стройки Виктора, который согласился пойти на преступление за полумиллионный гонорар.

План провалился на первом же этапе. Аслан знал Андрея и поведал ему о коварстве товарища. Потерпевший решил разыграть покушение, чтобы вывести друга на чистую воду. Для этого они выехали в лесополосу, инсценировали ДТП и серьезные травмы у бизнесмена, используя кетчуп как кровь. Затем Андрей отключил телефоны, затаился на втором этаже своего дома (даже ни разу не спускался на первый) и ждал, когда должник сам объявится.

На вторые сутки Виктор позвонил вовлеченному в план сыну потерпевшего и узнал от него легенду, по которой покушение удалось. Обвиняемый приехал к горюющей семье, предложил помощь и уверенно отыгрывал сочувствие. И каково было удивление заказчика покушения, когда к нему вышли и киллер, и жертва. Виктора заставили на камеру признаться в содеянном и отпустили, поставив сжатые сроки по выплате долга. А когда время кончилось, Андрей пошел в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к покушению на причинение тяжкого вреда здоровью». В суде Виктор признал вину и раскаялся, за что наказание смягчили – ему дали полтора года в колонии общего режима вместо максимальных десяти.

Но решение не понравилось прокурору и потерпевшему. Последний, к примеру, настаивал, что обвиняемый хотел его именно убить, а не травмировать до инвалидности. Пострадавшая сторона просила ужесточить наказание в четыре раза, на том же настаивало гособвинение. И накануне Краевой суд частично удовлетворил их требования, увеличив срок до трех лет, но оставив состав преступления прежним.

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