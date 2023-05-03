Работали без образования: в Дагестане пациентку после липосакции увезли в больницу с заражением крови

Пациентку госпитализировали в тяжелом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Махачкале в тяжелом состоянии госпитализировали 31-летнюю пациентку, пострадавшую во время липосакции. Об этом сообщает пресс-служба республиканской полиции.

Две подруги полгода назад открыли салон красоты в Хасавюрте. В апреле 2023 года к ним обратилась женщина из Казбековского района Дагестана, которой требовалась липосакция бедер и живота. Услугу оценили в 100 тысяч рублей. Когда косметологи приступили к процедуре, клиентке стало плохо. В больнице ей диагностировали сепсис и воспаление брюшной стенки поясничных областей и левого бедра.

О случившемся узнали правоохранители. Полицейские установили, что предпринимательницы оказывали медицинские услуги, не имея профильного образования и лицензии.

При этом женщины проводили сложные хирургические операции по типу блефаропластика (изменение формы глаз и формы век) и липофилинг (коррекция возрастных изменений лица и тела). Материалы проверки передали в СУ СКР по Дагестану.

Похожий случай произошел в Ставропольском крае в марте 2021 года. К пластическому хирургу Мадине Байрамуковой, которая была известна как «Доктор Ботокс», в ее клинику пришла 54-летняя пациентка из Армавира, которая была записана на «тумесцентную липосакцию».

Женщине вводили раствор в проблемные места, но в середине процедуры она пожаловалась на плохое состояние и потеряла сознание. Байрамукова вызвала «Скорую» и начала реанимировать пострадавшую. Но пациентка умерла на месте. Экспертиза показала, что она скончалась от анафилактического шока.

Как стало известно «КП-Ставрополь», от источника хирург ошиблась в дозировке препарата – содержание лидокаина превысили вдвое. Кроме того, были нарушены правила оказания услуг. По решению суда врача приговорили к году ограничения свободы и на год запретили заниматься медицинской деятельность.

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