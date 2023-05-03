Четвертый участник группового убийства в Ставрополе задержан в Москве

Подозреваемый в расстреле жителя Ставрополя в зале суда. Фото: СУ СКР по СК

Полиция и следком Ставрополья сообщили о задержании еще одного участника группового убийства в краевом центре. Четвертого стрелка поймали в Москве.

Ночью 17 апреля группа мужчин окружила авто, припаркованное у ресторана на улице Космонавтов. Они достали оружие и не менее 60 раз выстрелили в машину и водителя. Сидевший за рулем 33-летний Юнус погиб от ранения в шею уже в больнице.

Совершив убийство, похожее на показательную казнь, стрелки, видимо, разбежались по всей стране. Двое были задержаны в Краснодарском крае и Москве, еще одного полицейские нашли в Карачаево-Черкесии.

В понедельник, 1 мая, оперативники поймали четвертого участника расстрела в столице. 36-летнего мужчину скрутили и привезли в Ставрополь. 3 мая правоохранители сообщили, что подозреваемый заключен под стражу.

Остальных участников громкого убийства еще разыскивают.