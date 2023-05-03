Нурмагомедов возвращается: новый чемпион UFC Махачев сделал заявление о спортивной судьбе легенды

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после 29 побед в 29 поединках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев сделал важное заявление о карьере бывшего обладателя титула, своего тренера и друга Хабиба Нурмагомедова. Из его слов, произнесенных на пресс-конференции на Первой Кавказской инвестиционный выставке, следует, что есть вероятность возвращения дагестанца в спорт.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Фото: REUTERS

– Хабиб точно не будет возобновлять карьеру, он это решил. Может быть, вернется к тренерской деятельности. Он сам будет принимать решение, – заявил Махачев.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел в октябре 2020 года против Джастина Гейджи. Одолев дагестанца, дагестанец записал в свою копилку 29-ю победу, после чего завершил спортивную карьеру. Это было связано со смертью отца бойца.

Хабиб со своим отцом и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым на встрече с Владимиром Путиным. Фото: пресс-служба президента России

– Я не могу вернуться сюда без отца, понимаете? Это был первый и последний раз. Когда UFC обратились ко мне по поводу боя с Джастином, я три дня обсуждал это с матерью. Мама просила меня не драться после смерти отца. Но я пообещал: это будет мой последний бой, – заявил Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: REUTERS

Россиянин позже появлялся на турнирах UFC как тренер. Он целый год выводил своих земляков в октагон и давал им наставления.

Хабиб Нурмагомедов с командой

В октябре 2022 года Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, вернул пояс в Дагестан и стал вторым россиянином, ставшим обладателем пояса промоушена. После этого, в январе 2023 года, Нурмагомедов объявил, что полностью заканчивает со спортом, в том числе – как ассистент.