Молодая мать, шантажировавшая жителя Дагестана за секс «не по-мужски», ушла от наказания

Проблему слива интимных фотографий решают в Дагестане уже несколько лет. Фото: архив "КП"

В Дагестане женщина, которая вела Telegram-канал с порочащими сведениями, ушла от наказания. Об этом «КП-Ставрополь» рассказал источник в правоохранительных органах.

Еще в конце 2020 года в республике разгорелся скандал из-за слива интимных фотографий местных девушек. В течение нескольких лет пользователи сети вели Telegram-каналы и паблики во ВКонтакте, в которых не только показывали обнаженку девушек, но и раздавали их номера и адреса. Последнее досталось владельцам VIP-подписок, приобретаемых за 100-500 рублей. Причем эти приватные каналы спустя пару месяцев удалялись, а вместо них появлялись новые, за доступ в которые подписчики платили снова.

Однако это не единственный способ заработать на таком контенте. О сливе узнавала жертва, которая требовала удалить порочащую фотографию. И администраторы назначали некое вознаграждение в зависимости от содержания. Если, к примеру, речь шла о приличных снимках и провокационной подписи, то цена была небольшой. А если требовали удалить интимный контент и персональные данные – откуп значительно дорожал. При этом никто не гарантировал, что пост не появится вновь. Примечательно, что фотографии и видео присылали сами подписчики, чтобы, к примеру, отомстить бывшей. А некоторым даже платили за сливы – от 100 до 700 рублей в зависимости от контента.

Условия пользования приватным каналом/сообщения подписчикам

Причем нередко обличительные публикации касались и мужчин, пойманных за непристойностями с девушками. Кадры публиковались в сети, сопровождались осудительной подписью, иногда даже без персональных данные – о позоре люди узнавали через знакомых.

– Да это мелочь всякая, молодежь. У них бизнес такой. Некоторые были за идею: очистить народ от неприличия через осуждение. Но потом увидели, что это приносит деньги, и стали зарабатывать, – объясняли борцы с такими пабликами.

После скандала полиция возбудила несколько уголовных дел, но ход их расследования не освещали. В Дагестане считают, что такое явление позорит республику, и сейчас пытаются бороться с вымогателями без огласки. Такой же была махачкалинская история.

Местному жителю прислали публикацию с видео, на котором он «неправильно» занимается с девушкой любовью. Кадры могли сильно ударить по репутации мужчины, из-за чего он напрямую обратился к администратору сообщества. За четыре тысячи рублей публикацию удалили, но эту ситуацию потерпевший не отпустил просто так и обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

Администратора нашли – им оказалась молодая мать из Махачкалы. Дело дошло до суда, но там производство прекратили из-за деятельного раскаяния женщины. Осознав, с кем он судится, от претензий отказался в том числе потерпевший. Хотя обвиняемой грозило до четырех лет лишения свободы.

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