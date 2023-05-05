Фейк о «газовой камере» в школе опровергли в Дагестане

Напугавшая дагестанцев новость оказалась ложной Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Тревожные новости появились 5 мая в пабликах Дагестана — якобы, из школы в Махачкале экстренно эвакуируют детей. Сообщалось, что неизвестные распылили в здании перцовки и газовые баллончики. Но в полиции республики корреспонденту «Комсомолки» опровергли информацию.

Авторы одного из известных телеграм-каналов Махачкалы опубликовали видео, на котором дети в панике выбегают из школы, потирая глаза.

— В Махачкале дети распылили перцовки и газовые баллончики. Коридор школы был превращен в газовую камеру, 12 детей увезли в больницу с затруднением дыхания. Дети падали в обморок и задыхались от полученной примеси в дыхательные пути, — написали под видео.

Что произошло на самом деле?

В полиции республики журналисту «КП-Северный Кавказ» рассказали, что ничего такого не происходило 5 мая. Зато был инцидент в сентябре 2021 года. Тогда по вине двоих старшеклассников с баллончиками госпитализировали более 20 детей.

Пользователи соцсетей сразу поверили фейковому сообщению. Неудивительно — ведь такие случаи в республике бывали не раз. В декабре 2022 года семиклассник распылил перцовый баллончик в коридоре сельской школы. Три девочки попали в реанимацию.