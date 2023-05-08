Жителей Северного Кавказа с Днем Победы поздравляют известные представители региона

С Днем Победы! Фото: pixabay.com

Татьяна Чумакова

С Днем Победы, дорогие ставропольцы, наши многоуважаемые ветераны!

9 Мая - священная дата в календаре для миллионов людей в нашей стране и на всей планете, символ героизма и стойкости народа в борьбе за мир, свободу и справедливость.

И сегодня, когда снова приходится отстаивать и защищать интересы России с оружием в руках, мы особенно глубоко ощущаем величие этого праздника.

С трепетом в душе и благодарностью в сердце мы вспоминаем всех, кто отдал свои жизни за Отчизну, подарил будущее всему человечеству.

Светлая память, низкий поклон всем защитникам Отечества - фронтовикам, партизанам, труженикам тыла. Наравне с мужчинами наши прекрасные, замечательные женщины сражались с врагом, ходили в разведку, спасали жизни раненым в полевых санчастях и госпиталях, стояли у станков, растили хлеб.

Время неумолимо бежит вперед, уходят из жизни герои и очевидцы тех лет, а потому так важны сейчас внимание и забота о тех из них, кто по-прежнему рядом с нами.

Каждый из нас сегодня может доказать свою любовь к Родине, внести свой посильный вклад в общее благое дело, хорошо выполняя свою работу, проявляя лучшие человеческие качества по отношению к окружающим, оказывая поддержку участникам спецоперации и их семьям словом и делом - отправляя на фронт гуманитарную помощь и письма с добрыми пожеланиями, даря свое душевное тепло.

От всего сердца желаю всем моим дорогим землякам здоровья, сил и энергии, веры, надежды и любви!

Татьяна ЧУМАКОВА, председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин России», почетный гражданин России и Ставропольского края, герой труда Ставрополья.

Николай Мурашко

Дорогие ветераны, уважаемые ставропольцы!

Поздравляю вас с 9 Мая, праздником Великой Победы, значимость и грандиозность которой мы ощущаем сегодня с особой силой.

Сплоченность, духовная мощь, подлинный патриотизм и вечная память о бессмертном подвиге народа-победителя помогут нам выдержать все нынешние сложности и тяготы, с честью пройти испытания, дать отпор врагу и вернуться к безопасной жизни, созидательному труду и творчеству во благо родной земли.

Все, кто считает себя патриотом, выполняют свой долг перед Отчизной - на поле брани в зоне специальной военной операции, на своем рабочем месте, прилагая максимум усилий и обеспечивая качественный результат, и, конечно, оказывая помощь и поддержку нашим воинам, их семьям и жителям многострадального Донбасса.

Наше Курортное управление профсоюзных санаториев на КМВ и здравницы профсоюзов внесли и вносят свой вклад, чтобы помочь стране сохранить свою силу и суверенитет: ежегодно мы помогаем восстановить здоровье ветеранам войны, труда, военнослужащим, которые вернулись из «горячих точек». Наши сотрудники сдают кровь для раненых бойцов. Несколько раз мы принимали на отдых группы детей и подростков из ЛНР, постоянно участвуем в сборе гуманитарных грузов для наших военнослужащих, а также перечислили на их нужды более миллиона рублей. И эту помощь мы намерены продолжать!

Мы вспоминаем сегодня наших героических земляков, не сломленных и не покоренных, и благодарим их за подаренное нам счастье жить в свободной стране и за пример отваги, смелости, братства, верности и любви к Отечеству. Они навсегда в наших сердцах!

Искренне желаю всем жителям региона здоровья, выдержки, оптимизма и веры в Победу!

Николай МУРАШКО, генеральный директор ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск.

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем Вас с 78-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

С искренней благодарностью мы вспоминаем немеркнущий подвиг каждого участника тех страшных событий, чествуем ветеранов-фронтовиков, которые, ежеминутно рискуя собственными жизнями, остановили врага и подарили нам мир.

Сегодня мы склоняем головы перед мужеством наших героических земляков, боровшихся с захватчиками. Мы не забудем и подвига тружеников тыла - детей, женщин и стариков, обеспечивающих фронт всем самым необходимым.

Примеры мужества, самоотверженности и героизма, проявленные нашими сооте-чественниками в годы Великой Отечественной войны, вдохновляют нас и сегодня! В своих сердцах мы будем свято хранить память о победителях, отстоявших наше право на свободу!

Низкий поклон Вам, дорогие ветераны! Счастья, благополучия, любви, радости и достатка Вам, дорогие земляки!

Валерий ХНЫЧЕВ, генеральный директор АО «Пятигорские электрические сети», и коллектив.

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!

От всей души поздравляем Вас с Днем Великой Победы!

Для каждого из нас 9 Мая - самый главный, священный праздник. Он навеки останется днем великого народного подвига, днем спасения мира.

Мы всегда будем помнить о стойкости и патриотизме тех, кто сражался на фронтах и неустанно трудился в тылу во имя свободы и независимости Отечества. Мы будем чтить мужество и отвагу каждого, кто подарил нам мирное небо и великую страну.

Наша страна заплатила за светлое будущее человечества миллионами жизней, среди которых бесчисленное множество осетин - наших героических земляков. В сердцах всегда будет жить память о том, какой невероятной ценой досталась Великая Победа нашим отцам и дедам.

Искренне желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья и благополучия! Пусть в Ваших домах всегда царят мир и согласие! Счастья, добра, чистого неба над головой! Низкий поклон ветеранам за ратные и трудовые подвиги!

Эльбрус ТАВАСИЕВ, генеральный директор АО «Радуга», РСО - Алания, и коллектив.

Всех жителей Северной Осетии и СКФО, наших дорогих ветеранов

сердечно поздравляю с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая навсегда останется священной датой для всех наследников народа-победителя.

Тысячи отважных и доблестных сыновей и дочерей Осетии внесли свой бесценный вклад в Победу, давая отпор врагу в кровопролитных сражениях и самоотверженно работая в тылу. Благодаря героизму, стойкости и беззаветной любви к Родине советских воинов мир был спасен от порабощения. Их подвиг - источник силы для нашей страны, столкнувшейся сегодня с угрозами ее безопасности и независимости, и для нынешних защитников Отечества.

Искренне желаю всем землякам и согражданам мужества и терпения, внимания и чуткости друг к другу, сплоченности и веры!

Борис НАКУСОВ, глава муниципального образования Кировский район (РСО - Алания).

Всех жителей Ставропольского края поздравляем с Днем Великой Победы!

Дорогие ветераны, низкий Вам поклон и искренняя благодарность. Вечная светлая память - ушедшим героям.

Мы никогда не забудем подвиг наших земляков. Для нас и для грядущих поколений они всегда будут служить примером настоящей доблести и отваги, истинного патриотизма и любви к Родине! Сегодня все эти понятия обретают особенно возвышенный и глубокий смысл.

От всей души желаем всем соотечественникам здоровья, мужества, оптимизма, удачи, мира и добра!

Сергей ШУМСКИЙ, председатель СПК колхоз-племзавод «Казьминский» (Кочубеевский район), и коллектив.