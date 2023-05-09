В Чечне сделали неожиданную находку: на христианском кладбище нашли могилы «ночных ведьм»

«Ночными ведьмами» летчиц прозвали враги

Пензенские полицейские, прикомандированные в Чечню на полгода, сделали неожиданную находку на христианском кладбище в станице Ассиновская. Там были захоронены летчицы легендарного 46-й гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка – враги называли их «ночными ведьмами».

В первый год Великой Отечественной войны военное руководство решило сформировать женский авиационный полк. После обучения в Энгельсе летчиц перебросили на линию фронта, где они выполняли боевые задачи на юге страны. Они, в частности, участвовали в Битве за Кавказ, освобождали Кубань, Тамань, черноморское побережье и Крым. Затем их отправляли для бомбардировки вражеских позиций в Белоруссии и Польше. Полк также участвовал в штурме Германии.

Марина Раскова руководила формированием. Это был единственный женский авиационный полк

За время службы летчиц награждали разными званиями, сам полк получил орден Красного Знамени и орден Суворова III степени. Нередко девушек хоронили недалеко от места смерти: так, например, поступили с первыми погибшими летчицами.

Весь полк состоял исключительно из девушек

Во время визита на христианское кладбище полицейские обратили внимание на две могилы, в которых покоятся Ефимова и Лелелина. Как удалось выяснить правоохранителям, это как раз представительницы того самого полка «ночных ведьм». Из открытых источников также следует, что Ефимова была адъютантом эскадрильи и дослужилась до звания старшего лейтенанта. Информации о второй летчице, к сожалению, нет.

Полицейские убрали место с мемориальной табличкой, передает пресс-служба ГУ МВД по СКФО. Также сотрудники посетили и убрались на могилах участников Великой Отечественной войны на кладбище в чеченском селе Серноводском.