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Общество9 мая 2023 12:20

В Чечне сделали неожиданную находку: на христианском кладбище нашли могилы «ночных ведьм»

Полицейские убрали захранения участников Великой Отечественной войны
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
«Ночными ведьмами» летчиц прозвали враги

«Ночными ведьмами» летчиц прозвали враги

Пензенские полицейские, прикомандированные в Чечню на полгода, сделали неожиданную находку на христианском кладбище в станице Ассиновская. Там были захоронены летчицы легендарного 46-й гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка – враги называли их «ночными ведьмами».

В первый год Великой Отечественной войны военное руководство решило сформировать женский авиационный полк. После обучения в Энгельсе летчиц перебросили на линию фронта, где они выполняли боевые задачи на юге страны. Они, в частности, участвовали в Битве за Кавказ, освобождали Кубань, Тамань, черноморское побережье и Крым. Затем их отправляли для бомбардировки вражеских позиций в Белоруссии и Польше. Полк также участвовал в штурме Германии.

Марина Раскова руководила формированием. Это был единственный женский авиационный полк

Марина Раскова руководила формированием. Это был единственный женский авиационный полк

За время службы летчиц награждали разными званиями, сам полк получил орден Красного Знамени и орден Суворова III степени. Нередко девушек хоронили недалеко от места смерти: так, например, поступили с первыми погибшими летчицами.

Весь полк состоял исключительно из девушек

Весь полк состоял исключительно из девушек

Во время визита на христианское кладбище полицейские обратили внимание на две могилы, в которых покоятся Ефимова и Лелелина. Как удалось выяснить правоохранителям, это как раз представительницы того самого полка «ночных ведьм». Из открытых источников также следует, что Ефимова была адъютантом эскадрильи и дослужилась до звания старшего лейтенанта. Информации о второй летчице, к сожалению, нет.

Полицейские убрали место с мемориальной табличкой, передает пресс-служба ГУ МВД по СКФО. Также сотрудники посетили и убрались на могилах участников Великой Отечественной войны на кладбище в чеченском селе Серноводском.

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