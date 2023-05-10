В Ставрополе в пунктах Яндекс Маркет теперь можно отправлять документы и посылки в 400 городов по стране

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Через пункты выдачи заказов (ПВЗ) Яндекс Маркет в Ставрополе и других городах можно отправить посылки и документы. Услуга доступна частным лицам и предпринимателям. Отправление могут переслать в другое ПВЗ по городу или увезти в другой регион — теперь доступны 400 городов по стране. Предварительно нужно оформить доставку в приложении Яндекс Go. После — отнести посылку в пункт, где ее упакуют. Для получения заказа потребуется только штрихкод из приложения.

Доставка конверта с документами между ПВЗ внутри города обойдется отправителю в 180 рублей. Для междугородних отправлений — свои тарифы. На них влияют только город доставки и размер посылки. Сроки доставки и статус заказа можно отслеживать в приложении Яндекс Go.

Доставка между городами востребована у продавцов маркетплейса. Они пересылают документы сотрудникам и партнерам одновременно с передачей заказов в ПВЗ. Владельцы пунктов Маркета за прием частных отправлений получают фиксированное вознаграждение.

Сейчас по стране 6000 пунктов выдачи заказов Маркета, которые принимают отправления в доставку. А получать посылки можно в 12 000 пунктах Маркета по всей России.