Шестилетний ребенок в Дагестане подстрелил себя, играясь с дедушкиным ружьем

Правоохранители изучают инцидент Фото: Андрей ЗАМАХИН

В Дагестане возбудили уголовное дело после огнестрельного ранения, полученного шестилетним ребенком. Об этом рассказали несколько местных Telegram-каналов, источник «КП-Ставрополь» в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.

Инцидент произошел на минувших длинных выходных в селе Леваши. Семья в полном составе собралась на даче, чтобы отдохнуть. Пока взрослые суетились во дворе, мальчик спал. Когда же он проснулся, вспомнил о ружье, которое видел накануне, и пошел изучать его вдоль и поперек.

Нечаянно ребенок задел курок и выстрелил. Несчастье заключается в том, что в это время дуло ружья было направлено на мальчика, пуля попала в горло и прошла насквозь.

На звук выстрела прибежали взрослые и увезли раненого в больницу, где его удалось спасти. Случаем заинтересовались правоохранители. Выяснилось, что ружье принадлежит дедушке мальчика, который забыл разрядить и спрятать оружие. Следствие проводит проверка на наличие признаков преступления. Ряд Telegram-каналов сообщает, что возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия. Официальные ведомства инцидент пока не комментировали.

Похожий случай в Дагестане уже был. В мае 2022 года в Кизлярском районе во дворе дома третьеклассник обиделся, что его бабушка раздает конфеты чужим детям. К незваным гостям он вернулся с пневматическим ружьем, из которого ранил соседа на год старше.

Мальчика госпитализировали с ранением и оказали необходимую медицинскую помощь, с ним все в порядке.

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